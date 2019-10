2 de octubre de 2019

Enrique López asegura que ya están definiendo el perfil de la persona que estará al frente del Comisionado de Víctimas

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha pedido hoy tiempo "razonable" para determinar el perfil de la persona que estará al frente del Comisionado para las Víctimas del Terrorismo y ha asegurado que ya lo están definiendo.

"Estamos definiendo le perfil de la persona que ostente este comisionado y estamos en el proceso de definición, pero les pido tiempo razonable para proceder", ha solicitado a los grupos parlamentarios el consejero durante su comparecencia en la comisión del ramo en la Asamblea de Madrid.

Asimismo, el consejero ha asegurado que apuesta por "una justicia más independiente, más humana, rápida, moderna y eficiente"; por "incrementar los recursos humanos y materiales para mejorar la seguridad y la respuesta en los casos de emergencia" y "apoyar de manera incondicional a todas las víctimas, con especial respeto y dedicación a las del terrorismo".

Su presupuesto en la región para 2019 roza los 500 millones de euros.

Este año se destinarán 23,5 millones a la modernización de sedes, pese a que el consejero ha lamentado que el Gobierno nacional no les esté dando las ayudas suficientes en materia de financiación autonómica.

Impulsará también el 'Plan Justicia 21x21', con el que se pretende continuar modernizando y humanizando todos los distritos judiciales, respetando a las víctimas y buscando que los profesionales puedan desarrollar su labor con los mayores niveles de comodidad y dignidad.

Otro de los objetivos que se ha marcado el consejero en el ámbito judicial es impulsar un Proyecto de Ley que elimine la potestad de la Asamblea para designar una de cada tres plazas de las salas de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en favor de los jueces, que serían los encargados de hacer la provisión.

JUSTICIA "DINÁMICA"

Asimismo, se continuará implementando el expediente electrónico para lograr una justicia "dinámica" y de trámites simplificados y, además, se revisarán los baremos de la justicia gratuita y el turno de oficio para mejorar las condiciones del servicio de abogados y procuradores.

En lo referente a los principales proyectos y medidas del área de Interior, López ha puesto el acento en reforzar los recursos humanos y materiales de los servicios de seguridad y emergencias y paralelamente modificar algunas leyes y protocolos de colaboración con las comunidades autónomas para hacer más efectivas y coordinadas las respuestas.

Para alcanzar estos objetivos se ha creado un grupo de trabajo multidisciplinar entre consejerías encargado de estudiar una serie de ayudas a la vivienda, el transporte o la escolarización de menores, que supongan un incentivo extra para los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil a la hora de elegir como destino nuestra Comunidad.

También se reforzará la plantilla de agentes forestales con 118 trabajadores y la de operadores en la sala del 112 y se llevarán a cabo cambios legislativos como el de la Ley autonómica de Protección Civil, donde, entre otras novedades, se modificará el régimen sancionador para contemplar que la Comunidad de Madrid se pueda personar en todos los casos de incendios forestales provocados.

En cuanto a la competencia que tiene la Consejería en materia de víctimas, López se ha comprometido en apoyarlas de manera "incondicional", con "especial respeto y dedicación a las del terrorismo". Con esta finalidad la Comunidad de Madrid desarrollará en su totalidad la legislación sobre víctimas, tanto el Estatuto como la Ley autonómica.

Además, se construirá el Centro Memorial de las Víctimas y se creará un observatorio especializado en víctimas de delitos violentos y de odio, que contará con personas de reconocido prestigio y sensibilidad.

Asimismo, se instará a otras administraciones e instituciones para llevar a cabo las modificaciones normativas que refuercen algunas medidas penales en vigor en el código Penal y la Ley del Menor.

LA JUSTICIA, "LA HERMANA POBRE DE LA CENICIENTA DEL GOBIERNO"

El portavoz de Unidas Podemos en la comisión de Justicia, Jacinto Morano, le ha dicho al consejero que no eche las culpas al Gobierno de la nación de no poder realizar algunos proyectos porque no tienen financiación, cuando ha sido la Comunidad "la que ha querido prorrogar los presupuestos".

"Lo que pasó en la Justicia madrileña la pasada legislatura es inenarrable: plaga de la mosca verde, un edificio del Instituto de Medicina Legal que es donde habita una raza de conejos autóctonos de la Comunidad, infecciones de chinches, caídas de mobiliario de la administración de Justicia... Han hecho una vanagloria del plan de cho de infraestructuras que era para tapar agujeros", ha criticado Morano.

Sobre la ley de víctimas le ha planteado si tiene alguna previsión de modificarla porque hay muchas de ellas que no están representadas al no estar empadronadas en Madrid.

La portavoz de Más Madrid, Alicia Gómez, ha mostrado su "absoluto descrédito" ante las políticas que ha planteado el consejero

y le ha indicado que los problemas de la Justicia no se van a resolver "mediante pelotazos inmobiliarios ni haciendo una ciudad de la Justicia en Valdebebas". A su juicio, tienen que crear una justicia "más cercana", con una reagrupación de sedes judiciales en Madrid pero no una Ciudad de la Justicia que tenga que abarcar los 21 partidos judiciales.

La portavoz de PSOE, Hana Jalloul Muro, en la línea de Jacinto Morano, cree que en la Ley de empadronamiento "hay algunas lagunas y crean una distinción entre víctimas de primera y de segunda" y "necesita una revisión".

En cuanto al comisionado para las Víctimas del Terrorismo, ha señalado que en la página de transparencia "no hay nada sobre las competencias del comisionado, no existe ningún informe de gestión y no se sabe si se va a nombrar al gerente del mismo ni "cuándo se va a nombrar a la persona responsable".

El portavoz de Vox, Pablo Gutiérrez, ha pedido que haya "prudencia" con el consejero, pero ha lanzado que su partido se niega a que "la Justicia sea la hermana pobre de la Cenicienta del Gobierno y quiere que confluyan para conseguir los medios necesarios para que la Justicia trabaje con "rapidez" y con "independencia". "Se habla de modernización tecnológica y no está esa Justicia del siglo XXI y no es una realidad que exista tal y como se predica", ha criticado.

La portavoz de Cs Emy Fernández-Luna ha defendido que el objetivo es "tratar de optimizar" las inversiones ya realizadas y ha confiado en que López, en la Consejería, tenga un "compromiso firme" con esta cuestión. Ha destacado el "favorable avance" hacia la completa digitalización y la defensa de la memoria de las víctimas del terrorismo.

Por último, el portavoz del PP Enrique Núñez ha tildado de "acierto" el 'Plan Justicia 21x21' que es hacia donde tiene que caminar "la Justicia madrileña", a la "modernización del ámbito judicial"