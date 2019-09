9 de septiembre de 2019

Errejón critica que Cifuentes se arrepienta de perder privilegio del aforamiento pero no de "mentir a los madrileños"

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Íñigo Errejón, ha criticado que la que fuera presidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes se haya arrepentido de haber renunciado a su acta de diputada "por haber perdido un privilegio", el del aforamiento, dado que "entonces la justicia le podía preguntar", pero que no se haya arrepentido de "mentir a todos los madrileños".

Errejón ha mantenido una reunión de coordinación entre el grupo municipal y el parlamentario. Acompañado por la portavoz mediática de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, el diputado se ha referido a las declaraciones de Cifuentes en cuanto a seguir como diputada para estar aforada.

El portavoz autonómico de Más Madrid ha asegurado que cuando se lo han contado no se lo creía y ha tenido que ver el vídeo. "Y en él no he encontrado que se arrepentía de haber hecho un mal uso de la relación con la universidad pública ni que se arrepentía de habernos mentido a todos los madrileños. Veo que se arrepentía de haber perdido un privilegio porque entonces la justicia le podía preguntar", ha afeado.

Errejón ha recordado a la que fuera presidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes que los políticos tienen un "cierto deber de ejemplaridad" después de que ella haya afirmado, días antes de declarar judicialmente, que se arrepentía de haber renunciado a su acta de diputada porque habría seguido aforada. También ha tumbado las acusaciones de venganza personal que ha escuchado en las filas del PP.

"El problema no es que estuviera o no aforada sino que el problema son los comportamientos y la retahíla de semanas durante las que abochornó a los madrileños, manchó el nombre de las instituciones madrileñas y el de las universidad públicas madrileñas. Vamos a ver mucho de esto porque está llamada a declarar junto a Esperanza Aguirre", ha advertido.

El diputado ha señalado que tanto Aguirre, como Cifuentes e Ignacio González decían que todo eran "obsesiones personales" contra ellos por parte de la izquierda, la Justicia y hasta los medios de comunicación.

"AUNQUE LA MONA SE VISTA DE SEDA"

Íñigo Errejón ha señalado a Aguirre y Cifuentes como "mentoras políticas declaradas de (Isabel Díaz) Ayuso pero "dirán que es un problema personal, de venganzas personales y obsesiones con ellas".

"No tienen nada que ver con ella porque aunque la mona se vista de seda, mona se queda: el PP cambia de caras pero sigue siendo el mismo PP que instrumentaliza las instituciones y el dinero público al servicio de unos pocos. Con eso sí tenemos un problema", ha destacado.

"Hoy es tanto lo que dice (el alcalde José Luis Martínez) Almeida sobre Ana Botella e Isabel Díaz Ayuso cuando decimos que queremos investigar Avalmadrid", ha lanzado Errejón, que ha enviado un mensaje al PP.

"No tenemos un problema individual con ninguno de sus portavoces, sí que tenemos un problema estructural con el mal uso de las instituciones para unos pocos pero lo tenemos nosotros, lo tiene buena parte de los medios de comunicación y, según las últimas imputaciones, lo tiene la Justicia española", ha declarado el portavoz autonómico de Más Madrid.

Ha aconsejado al PP que aprenda que la oposición debe pedir cuentas para que se respete la institucionalidad y que eso no es tener un problema personal contra ellos sino que se llama hacer su trabajo.

"Nos gustaría que ellos hicieran el suyo y nos facilitaran la transparencia y la rendición de cuentas cuando son gobierno", ha deseado.