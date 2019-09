El ya candidato Errejón pide que la campaña no sea "de trincheras" en la izquierda en pos del desbloqueo

454149.1.500.286.20190925200352

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ya candidato de Más Madrid a las elecciones generales del 10N, Íñigo Errejón, ha hecho una llamada a la izquierda para evitar "dos meses" de una campaña basada en "trincheras" y de "insultos" en pos de lograr un pacto que desbloquee el Gobierno central ante la "irresponsabilidad" de PSOE y Unidas Podemos tras los últimos comicios.

"Se nos dijo que las tres derechas, tiradas por Vox, no ganasen debíamos votar, que amenazaban las conquistas sociales", ha incidido Errejón, quien ha remarcado que se planteó elegir entre la España de "2019 o 1939" pero que los partidos "no fueron capaces de anteponer los intereses a las siglas".

Así, ha destacado que si se quiere "un resultado diferente" hay que votar diferente para "tener un Gobierno progresista a la altura de la voluntad de los españoles".

"No nos importa quién rompió cada plato, sino quien lo paga, quien puede pagar que gane la derecha son las mujeres, el LGTBI, el cambio climático o los derechos sociales", ha arengado el candidato de Más País --fórmula final con la que concurrirán a los comicios-- a sus bases en el auditorio de UGT Madrid.

En esta clave ha asegurado que ellos, su plataforma, no quiere formar "parte del ruido" sino ser "parte de la solución", por lo que se ha comprometido a que cada escaño de su partido irá para garantizar un Gobierno progresista. "Da igual que haya más papeletas progresistas, si no se transforman en un Gobierno", ha reprochado.

"Hasta hoy mucho miraban el 10N con sensación de orfandad. Muchos tenéis familiares o compañeros de trabajo que comentaban que no sabían a quién votar. Nosotros tenemos como objetivo principal salir del bucle y romper la abstención, que ni un solo voto progresista se quede en casa agotado y decepcionado", ha proseguido Errejón.

ANTEPONER EL PAÍS A LAS SIGLAS

En su discurso tras ser refrendado por sus bases como candidato a las elecciones generales del 10N --a las que concurrirá con la candidatura 'Más País'--, ha vuelto a pedir que se escuche el mensaje de las urnas y se anteponga "España" a las siglas de los partidos. "La política de la mirada corta nos han traído aquí".

En esta línea, ha reivindicado su candidatura como la de la "política útil" en España, a pesar de que es consciente de que en un Gobierno progresista, no se van a conseguir "todas las cosas que se quieren".

"Nos presentamos exclusivamente donde sirvamos de ayuda. No vamos a jugar con los escaños progresistas y solo presentarnos en qué lugares ayudaremos a sumar", ha aclarado Errejón, al que un espontáneo ha recriminado "romper la izquierda" y ha culpabilizado al presidente en funciones, Pedro Sánchez, de no haber conseguido conformar Gobierno.

"No va a ser una campaña sencilla, lo acabáis de ver. Mucha gente va a estar empeñada en que sea una campaña de los insultos y las trincheras. Hay demasiada gente hablando para dentro de las sedes de los partidos y para su parroquia", ha deslizado Errejón ante una de las interrupciones de este espontáneo.

SOLO EN LAS PROVINCIAS QUE LA PLATAFORMA SUME AL BLOQUE

Por ello, ha incidido en que en el caso de que la irrupción de su formación no "sume" en determinadas circunscripciones no se presentarán y recomendarán "votar al bloque progresista". "Nos lanzamos con la oferta a todas las fuerzas políticas progresistas de encuentro, aquellas que crean que se construye más cooperando, uniéndonos y profundizando en la necesaria transición ecológica y los derechos sociales", ha remarcado el candidato a La Moncloa de Más Madrid.

En esta clave, también ha comentado que espera poder ir junto a la Chunta Aragonesista y junto a Equo, que ha abierto un proceso interno en esta clave; además de saludar a Compromís, aliados de Más Madrid en la Comunitat Valenciana.

Por ello ha instado a la fuerzas "radicalmente democráticas" a adherirse para ser capaces de desbloquear el país en favor de "la gente corriente, las mujeres trabajadoras, los jóvenes y quienes no pueden permitirse más repeticiones electorales". "Sabemos que tienen procesos internos y lo están decidiendo. Todo nuestro cariño", ha resumido.

"Hoy lo revolucionario es la responsabilidad, no somos los más duros, no somos los que vamos a llevar las cosas hasta el final, no vamos a tensar todo a ver quién es más valiente. Antes de las siglas y los partidos está un Gobierno progresista", ha aseverado el candidato.

"VENIMOS A HACER PAÍS"

Asimismo, ha recordado a la exalcaldesa de la capital por Ahora Madrid, Manuela Carmena, por haber "enseñado a hacer política" y ha reclamado que esta labor vuelva a acercarse a la calle y no vuelva a convertirse en el "coto privado" de unos pocos.

"No ir a elecciones otra vez no estuvo en nuestra mano. Aguardamos en silencio, esperamos que hubiera Gobierno progresista. Ese no se ha conformado y efectivamente hay un riesgo de que nos pasemos una campaña de culpables si el 11N nos vamos a sentar en una mesa con las mismas condiciones de bloqueo", ha expuesto Íñigo Errejón, quien ha señalado que ante la imposibilidad de desbloquear tras el 29A tienen un "compromiso patriótico" que es "dar un paso adelante para que no sean las elecciones de la culpa".

"Hemos venido a ser parte de la solución y no del ruido. Venimos a poner por delante las necesidades de los españoles que las de cualquier sigla. Venimos a hacer país", ha concluido.