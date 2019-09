13 de septiembre de 2019

El festival GetMAD! vuelve este fin de semana con Gang Of Four, The Soft Moon y Motorpsycho

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición de GetMAD!, que tiene como cabezas de cartel a Gang Of Four, The Soft Moon y Motorpsycho, se celebrará de forma distinta a las anteriores, unificando toda la programación en una sola sala (Ochoymedio Club en Sala BUT) con unos horarios menos limitados a los de otros años (hasta la 2:15 horas el viernes y hasta las 1:15 el sábado).

Un año más GetMAD! cuenta con un 'line up' que combina en su programación lo mítico con lo alternativo y exclusivo con apuestas de bandas nacionales e internacionales de la escena independiente "que lo bien lo van a petar o bien se han convertido en imprescindibles de los escenarios más emblemáticos de la escena garage, punk o rock dentro y fuera de nuestras fronteras", ha indicado la organización en un comunicado.

La organización del festival ha anunciado los horarios al completo de esta edición 2019 que tendrá lugar hoy viernes y mañana sábadeo, unos horarios que destacan por los amplios directos de los cabezas de cartel.

Así, el sábado 14 de septiembre la banda noruega Motorpsycho ofrecerá hasta dos horas de set, con un repaso a su extensa carrera, sin dejar de lado los temas del reciente 'The Crucible'. Y el viernes Night Beats y Gang Of Four actuarán durante sesenta minutos y repasarán su enorme 'entertainment!' (1979).

Además, los asistentes tendrán la oportunidad de ver en directo a otros grandes de la escena como las bandas norteamericanas The Soft Moon (único concierto en España) con un set de más de una hora; o Radioactivity, junto a propuestas más refrescantes como Together Pangea o El Grajo, por citar solo algunos.

Las últimas entradas para asistir a la cuarta edición de GetMAD! están a la venta 'on line' desde 27 euros en la propia web del festival (getmadfestival.es). Y en formato físico, en Cuervo Store y Chopper Monster.