30 de agosto de 2019

La fuerte tormenta del lunes agrietó el muro perimetral de dos adosados en Torres de La Alameda

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de Torres de La Alameda se han reunido con el arquitecto del Ayuntamiento para pedirle asesoramiento por una grieta en un muro perimetral de dos adosados de la localidad provocada por las fuertes lluvias del lunes.

Según ha explicado el Consistorio a Europa Press, los inmuebles afectados forman parte de una "pequeña mancomunidad" formada por seis casas. Los propietarios de las mismas han mantenido un encuentro para valorar con los técnicos municipales cómo atajar el problema y si afectaría a todas las viviendas o solo a las dos que presentan la fractura.

Así, han explicado que ya acudieron al Ayuntamiento en julio, porque las viviendas ya presentaban grietas en el suelo, pero que las de la pared han sido consecuencia de la tormenta que "ha agravado mucho la situación".

El Consistorio ha remarcado que no tienen "mucho que hacer" más allá de asesorar a los vecinos, además de "garantizar la seguridad de todos". En este campo, han indicado que, en principio, si el muro se precipitase no afectaría a las otras viviendas, ya que esta pared limita con una parcela desocupada y que, debido a la inclinación del terreno, los restos no caerían dentro del inmueble.

"Tienen un pequeño problema porque no se ponen de acuerdo en qué medida adoptar. Nosotros les hemos asesorado para que puedan ir rápidamente a una empresa y poder solucionarlo", han añadido.