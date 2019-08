1 de agosto de 2019

Gabilondo advierte a Cs de que será un error decir sí al "inquietante" documento de Vox que desprende "extrema derecha"

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha advertido a Ciudadanos de que cometerá un "error" si acepta el documento "inquietante" de Vox para facilitar la investidura de Isabel Díaz Ayuso que desprende un "aliento" conservador en sus propuestas y con contenidos propios de la "extrema derecha".

De hecho, ha asegurado que una respuesta positiva a esta propuesta de Vox por parte de la formación naranja implicará la gestación de un Ejecutivo autonómico "derechizado", una cualidad que estará presente durante toda la legislatura y marcará la acción de gobierno.

Así lo ha indicado a los medios de comunicación en referencia al documento definitivo de acuerdo de investidura que ha trasladado Vox para que sea asumido por PP y Ciudadanos, formación esta última a la que le afea el negarse a hablar con él para poner en marcha un gobierno alternativo al PP.

"Ese documento me parece muy propio de Vox, está lejos de lo que pensamos y lo que necesita la sociedad y necesita Madrid. Para nuestro gusto es muy conservador en sus planteamientos y muy inquietante. Por tanto, si dependiera de nosotros, que no somos los preguntamos, diríamos que no lo podemos suscribir", ha apuntado Gabilondo.

El portavoz socialista ha criticado la concepción que tiene la propuesta de acuerdo de investidura de la formación de Santiago Abascal en lo relativo a la visión de la educación, de la inmigración, de la familia y la natalidad. De hecho, ha cargado contra la propuesta de cheque escolar de Vox pues, en su opinión, pivota en destinar recursos públicos para la enseñanza privada.

"A nosotros nos parece que ese camino ni responde a lo que es la sociedad madrileña y, por tanto, suscribir ese documento me parece un error, desde el respeto", ha lanzado para subrayar que si ese documento es finalmente suscrito por PP y Cs, ellos trasladarán lo que corresponde en el Pleno.

Gabilondo ha dicho que desde que iniciaron los contactos entre los partidos de centro derecha, algo que "ya dura", se hablaba de la exigencia de firma conjunta de los tres partidos, la austeridad o la derogación de las leyes contra la LGTBI. "Parece que todo esto se ha difuminado", ha añadido para destacar que una vez "desaparecido todo esto" ha aflorado "en todo su esplendor" una ideología "conservadora, una ideología de extrema derecha en algunos ámbitos".

Preguntado sobre si el Pleno de investidura de la Asamblea debería hacerse en agosto si existe un consenso en torno a la candidatura de Ayuso, el parlamentario socialista ha señalado que si "es inevitable", le parecerá bien pero que a él le quedará "siempre la duda" de por qué no se hizo antes y sin poder presentar alternativa, en concreto la suya.

"Ahora que parece que esto está asentado, parece que se puede pasar a la fase siguiente pero me parece un error que Cs no haya querido hablar con nosotros", ha apostillado Gabilondo, quien ha dicho que muchos madrileños "no van a estar contentos con este gobierno" (en referencia a PP y Cs, con apoyo en la investidura de Vox) que asuma ese documento, incluido "muchos" de los que votaron a la formación naranja.