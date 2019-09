Gabilondo celebra la exhumación de Franco y recuerda que más familias no pudieron enterrar a sus hijos "como es debido"

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha calificado este martes de "buena" y "necesaria" la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos y ha recordado que "más familias no pudieron enterrar a sus hijos como es debido" en referencia a que el Tribunal Supremo decida que se entierre de nuevo en El Pardo-Mingorrubio o en la Almudena.

La Sala de lo Contencioso-Administrtivo del Tribunal Supremo ha avalado por unanimidad la decisión de Gobierno de Pedro Sánchez de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos y su posterior inhumación en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, que había sido recurrida por la familia del dictador. Este recurso ha sido rechazado en su totalidad.

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, a este respecto, Gabilondo ha indicado que se han hecho las cosas "bien" con "todas las cautelas legales" para que se respetasen los derechos de todos.

"Franco no puede estar ahí y no debe estar ahí por razones históricas y democráticas y por el respeto a las familias. Y esto se trata de que unos no van a tener familias y otros sí, hay familias que no han podido enterrar a sus hijos como es debido, más de una", ha defendido el portavoz socialista en la Cámara regional.