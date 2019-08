6 de agosto de 2019

Gabilondo no apoyará a Ayuso porque no comparte su modelo social y afea a Aguado que no haya querido hablar con PSOE

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha insistido este martes en que no apoyará a la 'popular' Isabel Díaz Ayuso en la investidura como presidenta porque no comparte ni su modelos social ni político, al tiempo que ha afeado al portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, que no haya querido hablar con PSOE.

"Como portavoz de 885.000 personas que votaron nuestra opción quiero decir que no apoyamos la candidatura de la señora Ayuso porque no compartimos ese modelo social y político que tiene para la región. No podemos apoyar la propuesta del PP, que lleva 24 años en el poder. Algunos creen que desde más cerca pueden controlar que sea de otro modo, pero hay formas de contratar, formas de entender la relación con la sociedad que nosotros no compartimos", ha justificado.

Gabilondo ha insistido en que el no apoyar a Ayuso "no es por partidismo, sino porque ese no es el modelo que Madrid precisa", porque cree que al ser tener la Vicepresidencia Ciudadanos el clima para consensuar proyectos será "complicado".

Al ser preguntado sobre si ha habido más contactos con Aguado, el portavoz socialista ha lamentado que Ciudadanos no haya querido hablar con ellos ni con Más Madrid ni con Podemos.

De hecho, ha expuesto que le escribió una carta a Aguado el 18 de julio, en la que le llamaba a que pudieran hablar. "No lo conté en espera de que pudiera responder, pero ahora se lo cuento porque no tengo esperanzas de que me responda. Ciudadanos no quiere hablar con el PSOE ni conmigo", ha ironizado.

A su juicio, su propuesta "ha estado bloqueada ante la imposibilidad de poder aumentar el número de apoyos y mientras han hecho ese bloqueo, han ido trabajando con Vox".

"A mí me hubiera gustado haber tenido la posibilidad de haber presentado el programa y haberlo votado, pero Cs ha bloqueado esa posibilidad", ha lamentado.