20 de septiembre de 2019

Higueras sobre una posible candidatura a las generales: "Ahora Íñigo (Errejón) tendrá que valorar esa posibilidad"

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz orgánica de Más Madrid, Marta Higueras, quien fuera mano derecha de la exalcaldesa Manuela Carmena, ha manifestado que "ahora Íñigo (Errejón) tendrá que valorar esa posibilidad" de concurrir a las elecciones generales una vez que la exprimera edil ya ha dicho que ella no dará el paso.

En un acto por el día mundial del Alzheimer, Higueras ha sido preguntada por la posibilidad de que Errejón concurra a las elecciones. "Creo que hay que espetar, estamos viendo, vamos a ver. Si Manuela (Carmena) ya ha dicho que no se va a presentar, ahora pues Íñigo (Errejón) tendrá que valorar esa posibilidad", ha declarado.

También se le ha recordado que Carmena había dicho que 'no' varias veces a presentarse de nuevo a las municipales cuando finalmente sí dio el paso. "Creo que es realmente difícil que dé un paso atrás en esta decisión que ha tomado de no estar en la vida política y es una decisión firme tomada. Creo que ha sido rotundamente no", ha declarado.

Higueras, eso sí, ha garantizado que Manuela Carmena "apoyará a Íñigo (Errejón) si decide presentarse". "Tendrá todo el apoyo", ha concluido.