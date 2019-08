12 de agosto de 2019

IU denuncia la "falta de rigor" y de estudios de impacto ambiental en la ampliación del vertedero de Pinto

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid y portavoz de IU Madrid, Sol Sánchez, ha denunciado este lunes la "falta de rigor" y de estudios de impacto ambiental, entre otros argumentos, en la ampliación del vertedero de Pinto.

Izquierda Unida, junto a más de un centenar de colectivos miembros de la 'Plataforma contra la Incineradora en Madrid Sur', han presentado esta mañana las alegaciones contra la ampliación del vertedero de Pinto en la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.

"Hoy hemos presentado alegaciones del proyecto de modificación. Estamos en contra de cómo se ha planteado y queremos hacer hincapié en la falta de rigor de estos estudios de impacto ambiental que ni siquiera tienen en cuenta las normativas europeas y regionales que no va a cumplir esta ampliación. No estudia las posibles filtraciones de las capas freáticas que pueden llevar al envenenamiento del suelo y de las aguas y, por lo tanto, graves perjuicios de salud y ambiental Pinto y poblaciones aledañas", ha dicho tras la entrega de las alegaciones.

Por ello, Sánchez considera "muy importante" cuidar el medio ambiente y que la Comunidad y la Consejería "asuman su responsabilidad e implementen un plan real que no se base en ampliar vertederos que están por encima de su capacidad". "Esta no es la vía, no es serio y los madrileños se merecen tener un futuro y medio ambiente sano para nosotros y para las próximas generaciones", han dicho.

RIESGOS

La alegaciones, según los denunciantes, ponen el foco de atención en "el alto riesgo que supone este proyecto en cuanto a contaminación de las aguas superficiales y subterráneas".

Además, apuntan a "los posibles efectos sobre la salud de la población próxima a la instalación, teniendo en cuenta la extrema cercanía del centro urbano de Pinto (apenas 3 kilómetros) y el espacial posible impacto sobre la salud por presencia de vectores y plagas (roedores y artrópodos, principalmente moscas y mosquitos)".

Las alegaciones apelan también a los "efectos sobre la flora, la fauna y la biodiversidad de un lugar que recordemos es Parque Regional del Sureste".

"Nos enfrentamos ahora no sólo a la ampliación de la IV Fase, sino también a la elevación de la cota de basura de la Fase III, lo cual supone una ampliación sine die del vertedero de Pinto", han señalado los denunciantes.

"De no evitarlo, nuestro municipio se convertirá en el vertedero de toda la Comunidad de Madrid, hipotecando no sólo el futuro de nuestros hijos, sino también ya el de nuestros nietos", prosiguen.