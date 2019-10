La Junta Electoral rechaza sancionar al Ayuntamiento por presentar Madrid 360 como pedían PSOE y Más País

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de Zona de Madrid ha desestimado incoar un expediente sancionador contra el Ayuntamiento de Madrid por presentar este pasado lunes la estrategia de sostenibilidad ambiental 'Madrid 360' tal y como requirieron en sendos escritos PSOE y Más País.

Mientras que ambas formaciones pidieron "la máxima sanción prevista por el artículo 153 de la LOREG, tratándose de una infracción de normativa electoral cometida por autoridades", la Junta señala en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que no se ha producido "ninguna conducta prohibida" por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.

Así, la Junta no considera, como mantuvieron PSOE y Más País, que la presentación "vulnerase el principio de igualdad de los actores electorales incidiendo de manera directa en el sentido del voto de los electores".

"En las denuncias presentadas se hace referencia a un acto de presentación por parte del Ayuntamiento de Madrid a través de su alcalde, la primera teniente de alcalde y el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, de una serie de medidas encaminadas a mejorar la calidad del aire en la ciudad de Madrid, sin que de lo reflejado por los denunciantes se infiera alusión a realizaciones o a logros obtenidos por el Ayuntamiento de Madrid", recoge la Junta de Zona de Madrid.

En este mismo sentido, asegura que no se ha realizado por parte de los denunciados "ninguna campaña institucional como pudiera ser la instalación de banderolas, publicidad en marquesinas ni otros instrumentos publicitarios", y que el acto se limitó a "dar información sobre una serie de medidas que pretende implantar para solucionar el problema de la contaminación".

"En consecuencia, se desestima la petición de incoación de un expediente sancionador contra el Ayuntamiento de Madrid, en base a lo señalado anteriormente", concluye el escrito.

"EL RIDÍCULO"

Tras conocerse esta resolución, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que "nuevamente el grupo socialista hace el ridículo", una "característica que el grupo socialista ya cogió desde la última legislatura con el gobierno de Ahora Madrid".

Para Almeida, el PSOE "no aprende", y tras cosechar "el peor resultado del grupo socialista en la ciudad de Madrid, quieren seguir haciendo el ridículo". Ha defendido el regidor que "desde el primer momento se dijo que no era un acto electoralista, que la junta electoral tienen jurisprudencia reiterada y doctrina para dictar al respecto ese tipo de actos y por tanto no iba a prosperar pero ellos sabrán qué quieren ir haciendo".

"Les animaría de una vez por todas a que se pongan a trabajar por los madrileños y por mejorar el futuro de los madrileños, pero que se dejen de hacer el ridículo con este tipo de reclamaciones", ha apostillado a continuación.

PSOE RECURRIRÁ

Fuentes socialistas han avanzado a Europa Press que recurrirán esta decisión de la Junta Electoral, ya que "la ley prohíbe que desde la convocatoria electoral los poderes públicos inauguren (cualquiera que sea la denominación utilizada) obras, servicios públicos o proyectos de estos, así como que celebren actos financiados con recursos públicos en los que se pongan de manifiesto sus logros".

Entienden desde el Grupo Municipal Socialista que el acto de presentación de 'Madrid 360' el pasado lunes en el Faro de Moncloa "vulnera todas estas prohibiciones". "No hay más que repasar un vídeo resumen de su presentación", han aseverado.