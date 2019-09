2 de septiembre de 2019

Lasquetty duda de la legalidad de la creación de una comisión sobre Avalmadrid al ser empresa privada

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha indicado este lunes que desconoce si es "adecuado legalmente o no" la creación de una comisión de investigación sobre Avalmadrid en la Asamblea de Madrid al ser una entidad privada.

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, al ser preguntado sobre que PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos quieran registrar en la Cámara regional esta comisión, Lasquetty ha indicado que en el PP siempre están "a favor" de comisiones de investigación en asuntos de interés público.

Sin embargo, en este caso, ha defendido que Avalmadrid "es una empresa, una entidad privada" y la Comunidad no tiene "ni la mayoría" en su participación porque "está supervisada y auditada por el Banco de España". "No sabemos si será adecuada legalmente o no esta comisión", ha sostenido.