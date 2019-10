7 de octubre de 2019

Lastra sobre si la alcaldesa de Móstoles debe dimitir: "La responsabilidad política en este caso tiene un camino"

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha indicado en relación a si espera que la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, deje su puesto tras la polémica por diversos nombramientos en el Consistorio que la "responsabilidad política en este caso tiene un camino".

"La responsabilidad política en este caso tiene un camino, permíteme que lo deje ahí", ha espetado la dirigente socialista en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, tras ser preguntada sobre si le gustaría que Posse dimitiera.

Lastra no ha querido ir más allá al asegurar que el PSOE es un partido "garantista" y "respetuoso" con los procedimientos internos que ha abierto ya el PSOE-M a través de su comisión de garantías, si bien ha agregado que en el partido están "sorprendidos" y "disgustados" con las decisiones de la regidora mostoleña ante el revuelo generado por impulsar nombramientos de familiares y personas afines a ella dentro del Consistorio.

"A mí me gustaría que no hubiera pasado nada de lo que pasó, que esas decisiones que tomó no las hubiera tomado. A mí me gustaría que se fuera responsable con las decisiones tomadas", ha apuntado Lastra al ser insistida sobre si ella querría que Posse diera un paso atrás y dejara la Alcaldía.

La vicesecretaria general del PSOE ha dicho que en el partido han sido "muy francos" a la hora de valorar lo ocurrido en Móstoles y que ahora se tiene que esperar al informe que elabore la comisión de garantías de la federación madrileña, órgano que encabeza el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios.

En lo relativo a su futuro político, Lastra ha dicho que es una decisión "que ella debería asumir" y que en el PSOE tienen plena confianza en la labor del PSOE-M y en el resultado de los procesos internos.

"Ya se ha convocado la comisión de garantías y ya se le ha pedido a Posse documentación sobre los nombramientos desde que es alcaldesa. Hay que dejar al PSOE-M trabajar y cuenta con toda la confianza y respaldo de PSOE", ha concluido.