Levy ataca el "micromachismo" socialista y PSOE le dice que censura y corrupción empiezan por c, por si va a Pasapalabra

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha recordado a la delegada del área, Andrea Levy, que corrupción y censura empiezan por 'c', "por si vuelve a 'Pasapalabra'" --con la crítica como telón de fondo a la cancelación del concierto de Luis Pastor y Pedro Pastor en la programación de las fiestas oficiales de Aravaca-- mientras que la edil del PP ha cargado contra el "micromachismo" que leyó en el tuit escrito por Espinar cuando dijo que se ponía "tierna" al escuchar al cantautor.

Mar Espinar se ha dirigido a Levy en la comisión del ramo para espetarle que no la vio en el concierto-concentración de los Pastor "con una pancarta o camiseta reivindicativa" porque "a lo mejor estuvo en el concierto oficial de las fiestas, donde había unas 30 personas frente a los cientos en el llamamiento contra la censura".

La concejala del PSOE ha llevado a la comisión las declaraciones de Levy transmitidas a través del área en las que señalaba que no conocía la decisión de su compañera Loreto Sordo, concejala-presidenta de Moncloa-Aravaca, para añadir que su área no tiene competencias en esa actuación.

"Quedó con Luis Pastor para decirle que una primera parte contratante del PP sí está a favor de la música y de la libertad, como diría Esperanza Aguirre, cuando la otra parte contratante del PP decía en redes sociales que no contratarían a grupos afines a Podemos, aunque luego eliminaron ese mensaje", ha lanzado Mar Espinar.

"TUFILLO RANCIO A PASADO Y A NUEVOS ALIADOS"

La socialista ha cuestionado que el presidente del PP, Pablo Casado, situara a Levy al frente del comité de derechos y garantías del partido mientras que en el caso de los Pastor, "cuando pasa algo grave" va y "se borra del mapa" diciendo que lucha contra la censura "pero con cinismo". "¿No tiene competencia o no quiere enfadar a Vox? Tiene un tufillo rancio a pasado y a nuevos aliados", ha opinado.

También ha sacado a colación la participación de Levy en 'Pasapalabra', donde la misma delegada ha asegurado que lo hizo "muy bien". Espinar cree que pudo hacer un buen programa "porque en el rosco no aparecieron palabras como censura, imposición o mandar".

Se ha preguntado además si el gobierno del PP "cambiará los enemigos por amigos y se tejerán las mismas redes que había hace dos legislaturas". Mar Espinar quiere confiar en "no encontrar a Waiter Music", empresa de la trama Gürtel, tan presente "en aquellas tiempos no de censura pero sí de corrupción", ha ironizado. "Las dos empiezan por 'c', por si vuelven a llamarla para 'Pasapalabra'", ha terminado.

"LA CULTURA NO DEBE RESPONDER A CRITERIOS IDEOLÓGICOS"

Andrea Levy ha contestado que es conocida su postura a favor de la libertad de creación, compatible al mismo tiempo con el respeto al criterio de sus compañeros de distrito al elegir la programación. Esto mismo es lo que le transmitió a Luis Pastor en la reunión que mantuvo con él en su despacho de Cibeles en un encuentro "cordial". "El Ayuntamiento está abierto a todos. La cultura no pide carnés y no debe responder a criterios ideológicos", ha remarcado Levy.

En este punto, la delegada ha espetado a Mar Espinar que no es trabajar por la cultura denigrar a una compañera de Corporación cuando en Twitter escribió que Levy se "ponía tierna con el artista". "Haga más que escribir tuits de micromachismo", ha lanzado la titular de Cultura a la bancada socialista, segundos antes de cuestionar a Espinar si habría escrito el mismo texto si ella no fuera una mujer. "No me pongo ni tierna ni dura. Mi deber es escuchar, que no es ponerse tierna", ha concluido.