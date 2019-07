25 de julio de 2019

Madrid confía en su plan de medidas "ambicioso" para evitar multa de Bruselas y reitera que el "fracaso" es de Carmena

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid confía en su paquete de medidas "ambicioso y de futuro", entre las que se encuentra la "mejora" de Madrid Central, para evitar la sanción de Bruselas ante el "fracaso" en materia de contaminación en la capital "heredado del mandato anterior", ha indicado en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno la portavoz del Ejecutivo, Inmaculada Sanz.

Así se ha expresado Sanz tras conocerse que, finalmente, la Comisión Europea llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) por la mala situación del aire en varios núcleos urbanos españoles, en especial Madrid, Barcelona y Baix Llobregat, tras constatar que no ha tomado las medidas urgentes que se le exigían para atajar los altos niveles de contaminación.

"Lo que constata la Unión Europea es que se ha producido un fracaso de las políticas", ha indicado Sanz, quien ha explicado que "2017 fue un año especialmente nefasto para la ciudad de Madrid, donde 15 de las 14 estaciones superaron los niveles permitidos". El dictamen de la Comisión Europea habla del periodo comprendido entre 2010 y 2017, "y de cómo esas medidas han supuesto un fracaso".

Por ello, el gobierno municipal trabaja ya en un "proyecto de futuro que tiene que tener la solidez necesaria", que sea "sostenible en el tiempo y que produzca resultados eficaces". "Estamos muy empeñados y trabajando muy duro para remontar el problema que nos hemos encontrado", ha indicado, para añadir a continuación que las medidas serán "de calado" y "estructurales", como la renovación de calderas de carbón y gasóleo o la renovación de la flota.

Todo ello, ha insistido la portavoz, porque "no se tomaron las medidas para dar cumplimiento a la Unión Europea" en el mandato anterior, donde "se produjo un aumento de contaminación, y por lo tanto al tener un problema grave se abordará desde todos los puntos de vista".

Sobre la posible incidencia de la moratoria de multas en Madrid Central en la decisión de Bruselas, Inmaculada Sanz ha indicado que la misma fue "para un auditoría de los sistemas" y para reunirse con los afectados de Madrid Central y "ver esas mejoras y valorar qué se puede mejorar".

"DATOS NO CIENTÍFICOS"

Sanz, además, ha asegurado que no se pueden hacer valoraciones del aumento o descenso de la contaminación en el área de Madrid Central con la moratoria, ya que "en algunas semanas de multas la contaminación fue más alta y en otras más bajas", pero "no se pueden hacer valoraciones porque ese dato no es objetivo, científico, ni se sostiene".

Ha hecho hincapié en la necesidad de realizar "comparativas de cuatro años", que "son mucho más sólidas". "Se produjeron las multas de aquella manera, en algunas sí se multaba, en otras no, luego se anuló el grueso mayor de todas esas multas... no es un periodo en el que estuvieran funcionando las multas, y sabemos que solo se multaba de manera muy puntual a quienes no tenían etiquetas", ha señalado.

Así, ha vuelto a incidir en la necesidad de adoptar "medidas estructurales" para alumbrar los resultados que exige la Unión Europea. "Trabajaremos para dar resultados, no tanto por la Comisión Europea como por la calidad de vida de los madrileños", ha remachado.

Por último, ha asegurado que "está fuera de lugar" sostener que la multa a la que se expone España se deba a la moratoria de multas en Madrid Central. "Según la apreciación de la Unión Europea no se han dado los resultados que deberían haberse dado y por eso estamos en la situación en la que estamos", ha concluido.