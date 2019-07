23 de julio de 2019

Maestre recuerda que Bruselas había aplazado multar a España gracias a Madrid Central

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Más Madrid ante los medios, Rita Maestre, ha defendido que, cuando estaban al frente del Gobierno municipal, consiguieron que la Comisión Europea "prorrogara" una multa por contaminación que estaba pendiente sobre España poniendo sobre la mesa las medidas del Plan A de Calidad del Aire, entre las que se encuentra Madrid Central.

"Lo que está claro es que hemos pasado de un Gobierno que ponía como objetivo central esa reducción de la contaminación en las muchas dimensiones, a un Gobierno que lo que ha hecho es quitar una medida preventiva tan contundente como Madrid Central sin proponer ninguna alternativa", ha señalado Maestre en una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press.

Lo ha dicho en respuesta a la información publicada por el 'El País' que recoge que Bruselas tiene previsto aprobar este miércoles una denuncia contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el incumplimiento de los límites de contaminación atmosférica en Madrid y Barcelona.

Maestre ha incidido en que ella podría entender que tras un cambio en el Ayuntamiento el nuevo Gobierno dijera que esta acción no le gusta y propusiera otras pero, según ha sostenido, lo único que les ha escuchado es que "la opción de Carmena no" pero tampoco ninguna otra. "Eso lo que hace es que no solo Europa sino mucha gente de Madrid se preocupe".

La edil de Más Madrid ha defendido que Madrid Central sigue en vigor gracias a una parte de la sociedad civil organizada que "ha pleiteado y ha defendido jurídicamente" la medida así como gracias a los jueces que han dicho que "hay que mantenerlo porque la moratoria no garantiza la salud de los ciudadanos".

"Ese viaje jurídico no tendría que haberse producido. Lo que no debería haber hecho el Gobirno es paralizar uan medida que estaba contribuyendo a reducir los niveles de contaminación. La UE de alguna forma propone de forma muy clara que en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes existan zonas de bajas emisiones", ha recalcado.