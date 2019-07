3 de julio de 2019

Más de 1.300 candidatos aprueban la polémica oposición a Maestro de inglés criticadas por otro millar de aspirantes

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

1.309 candidatos han aprobado la primera fase de la polémica oposición a Maestro de inglés, con un total de 1.078 plazas, que habían sido criticadas por otro millar de aspirantes por "no adecuarse" al nivel requerido.

Según ha informado una portavoz de los opositores a Europa Press, no han aprobado "ni un tercio de los candidatos", ya que ha asegurado que se presentaron a esta modalidad un total de 4.700 aspirantes. "Si esto me pasa a mí en mi clase, que soy maestra durante 13 años, inspección viene y me hace una revisión para ver si el examen es difícil o me explicado mal", ha indicado.

Asimismo, ha señalado que las calificaciones se publicaron tarde ya que salieron a las 9 y media de la noche, pese a estar previsto para las 2 o 3 de la tarde.

De esta forma, la portavoz ha afirmado que ha sido "una vergüenza" que solo hayan aprobado entre 5 y 11 opositores de cada tribunal en la prueba concreta de la que los aspirantes más de han quejado.

"Aquí hay algo que no funciona, nos sacamos el c1 y el c2, y el 98 por ciento de los opositores en Madrid tenemos título a parte de la carrera, es un insulto a nuestro trabajo", ha apostillado.

En este sentido, ha trasmitido que seguirán haciendo concentraciones y que se encuentran a la espera de conocer el resultado de dos peritajes solicitados por CCOO, que confirmen que el nivel del examen era un C2.

De la misma forma, ha insistido en que el examen no era una oposición a Maestro ya que no había preguntas de casos prácticos para adaptar a los niños en las clases.

La Consejería de Educación aseguró que la primera fase de las oposiciones a Maestro de la Comunidad de Madrid del pasado sábado se desarrolló con "total normalidad, de acuerdo a la normativa, con transparencia y con las máximas garantías".

"No se registró ningún problema ni incidencia reseñable", apuntaron fuentes del departamento que dirige Rafael van Grieken para incidir en que la prueba de inglés era "totalmente adecuada a los criterios establecidos para la selección del mejor profesorado posible y se ajustaba perfectamente al nivel exigido".

La comisión organizadora del examen de la oposición a Maestro en la especialidad de Inglés aseguró por su parte que la calidad de audición en el ejercicio de listening era adecuada, el contenido era acorde con la convocatoria y subraya que el contenido del examen perseguía elegir a los "mejor capacitados" en esta lengua para ejercer la docencia.

MÁS DE 7.000 HAN SUPERADO LA PRIMERA FASE

Según ha informado la Comunidad de Madrid en un comunicado, en general 7.394 aspirantes han aprobado la primera fase de las oposiciones de maestro de Infantil y Primaria en la región.

Así, han señalado que se trata de un porcentaje similar al que se ha registrado en ocasiones anteriores en el conjunto de todas las

modalidades. Los 363 tribunales admitieron las solicitudes de 23.344 personas, aunque finalmente ese día se presentaron 21.716 para las 3.500 plazas ofertadas.

Por modalidades, la que más plazas ha convocado en esta oposición de 2019 es la de lengua extranjera inglesa en la que han aprobado 1.309 personas. En la modalidad de lengua extranjera francesa, se han ofertado 35 plazas y han aprobado 20 aspirantes. Salvo en francés, en todas

las demás el número de aprobados es superior al número de plazas

convocadas.

En la modalidad de audición y lenguaje hay 286 aprobados para las 189 plazas ofertadas; en educación infantil hay 2.439 aprobados para 743 plazas; en educación física hay 742 aprobados para las 305 plazas; mientras que en la de música hay 349 aprobados para las 170 plazas.

Además, en pedagogía terapéutica han aprobado 805 personas para 447 plazas; mientras que en la modalidad de primaria 1.444 personas que han aprobado la primera fase pueden acceder a las 533 plazas ofertadas.

De esta forma, se ha finalizado la primera parte de la oposición de maestros y a partir de ahora los aspirantes aprobados tendrán que realizar la segunda fase en la que presentarán una programación

didáctica ante un tribunal junto con la defensa de una unidad.

El resultado de esta oposición en su conjunto cuenta el 60 por ciento de la nota, mientras que el otro 40 por ciento lo conforman los méritos del candidato para esa plaza.

Así, la segunda fase de estas oposiciones comenzará en la Comunidad de Madrid el próximo 8 de julio y se extenderá hasta finales de este mes.