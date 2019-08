5 de agosto de 2019

Más de 7.100 personas firman en Change.org por el concierto de los Pastor y en contra de "la censura como arma política"

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 7.100 personas han firmado a lo largo de cuatro días en la plataforma Change.org para que se celebre en septiembre, como estaba previsto, el concierto de los Pastor y en contra de "la censura como arma política".

El impulsor de la iniciativa propone dejar constancia del rechazo por la "censura del concierto de Luis Pastor y Pedro Pastor en Aravaca presentando una reclamación por escrito al Ayuntamiento de Madrid".

Se trata de conseguir una "victoria" similar a la cosechada con Madrid Central. En el último Pleno, la delegada de Participación Ciudadana y Transparencia, Silvia Saavedra, confirmó que durante los cinco días en los que estuvo activa la moratoria de multas en Madrid Central se recibieron en el Ayuntamiento 24.000 reclamaciones de la ciudadanía cuando la media diaria, antes de la moratoria era de 43, indicaba el concejal de Más Madrid Pablo Soto.

"Nos posicionamos en contra de la utilización política de la censura como forma de control de la ciudadanía. La cancelación del concierto de Luis Pastor y Pedro Pastor responde a diferencias ideológicas", argumenta.

A lo que une que la Junta del Distrito "decidió por consenso mayoritario de todos los grupos políticos que esta actuación cerrara las fiestas de Aravaca. ¿Por qué ahora lo cancelan con órdenes desde arriba?".

Lo ocurrido no es más que, como expone, un ejemplo más de la "involución de este país". "La libertad, la libertad de expresión y la democracia no son de unos pocos políticos. No permitamos que nos roben los valores que luchó la izquierda y ahora se adueña la derecha", exponen en la propuesta a firmar.