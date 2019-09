Más Madrid se reúne para debatir si se presenta a las elecciones generales

453612.1.644.368.20190922172330

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital Inés Sabanés ha explicado este domingo a su llegada a la asamblea de la plataforma que hoy abren una reflexión que continuará el miércoles para "combatir" la abstención y siempre "para sumar, no para dividir ni para restar". Esa reflexión determinará si la plataforma concurre a las elecciones del 10-N y qué personas lo harán.

Acompañada por el concejal de Más Móstoles Gabriel Ortega, Sabanés ha aseverado que les hubiera gustado no estar hoy en el centro cultural Galileo en esta asamblea ya que hubieran preferido "que hubiera un acuerdo electoral que garantiza un gobierno de progreso". "Una vez que no se ha producido y hay un riesgo grandísimo de abstención, que a la postre podría dar el gobierno a las derechas en este país", entienden que deben dar un paso.

"Ante esta situación no podemos ni debemos mirar hacia otro lado. Hoy vamos a debatir las posibilidades y cómo nos podemos situar desde Más Madrid ante este proceso electoral. Queremos contribuir, venimos a sumar. Ni a dividir ni a restar, venimos a cubrir espacios de abstención, que son el principal riesgo en este momento", ha indicado.

"No queremos una campaña de debate de culpas y reproches hablando de lo que pudo ser y no ha sido. Queremos incorporar el debate de lo que puede ser en el futuro y cuál puede ser nuestra participación en términos electorales", ha señalado Sabanés.

El miércoles habrá una nueva cita, "más amplia", según Sabanés, cuando se pudiera abordar la cuestión de los nombres si este domingo se alcanzara un acuerdo sobre el futuro de Más Madrid en las elecciones. "Hoy se debaten las líneas y se va a ir construyendo la decisión con otros elementos. Luego hay que ver qué personas. Hoy es sólo una reflexión inicial para ir configurando opiniones e ir trabajando en otra asamblea", ha explicado.

Gabriel Ortega ha señalado que esta asamblea del domingo se celebra "a demanda de la gente de base, militantes, concejales, diputados y cargos públicos para poder deliberar colectivamente y tomar posición de cara a las próximas elecciones después de las frustradas negociaciones y de que las principales fuerzas progresistas no hayan canalizado el mandato de las urnas del 28 de abril".

Confían en un debate "sano, horizontal y democrático para tomar una decisión que ayude a ensanchar el bloque progresista, para hacer más fácil que crezca la participación y atacar el principal riesgo, que es la abstención de un electorado progresista frustrado por los no resultados de las negociaciones".

Ante las críticas de posible fragmentación de la izquierda, Inés Sabanés ha replicado que "el riesgo no es la división sino la abstención". "No queremos un debate electoral de culpas de lo que pudo ser y no ha sido. A nosotros no nos escucharán ni un insulto ni una declaración altisonante", ha asegurado la concejala.