19 de septiembre de 2019

Más Madrid invita a Vox a renunciar a sus vocales vecinos "si tan poca importancia le dan a las Juntas de Distrito"

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Más Madrid Nacho Murgui, responsable de la coordinación de distritos en la plataforma y anterior delegado de Coordinación Territorial, ha invitado a Vox a renunciar a sus vocales vecinos "si tan poca importancia le dan a las Juntas de Distrito".

Murgui ha tirado de ironía después de que el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, haya declarado que no entraron en el Ejecutivo municipal porque el PP les ofreció las "migajas", juntas de distrito, que no áreas de gobierno. "¿Ortega Smith? No caigo ahora, no sé quién es", ha señalado Nacho Murgui a Europa Press.

Vox ha defendido además que no se incremente el gasto de vocales vecinos. Ante esto, Murgui ha replicado que Vox "es una fuerza marginal, muy minoritaria (tiene cuatro ediles en el Ayuntamiento frente a los veinte de Más Madrid) y escorada en un extremo ideológico con poca representatividad, a pesar de la notoriedad que le han dado sus socios de gobierno por una cuestión de necesidad".

Por eso cree que "se pueden permitir ciertos lujos, como hablar en contra de derechos fundamentales como es la patricipación vecinal". La figura de los vocales vecinos está diseñada en el reglamento municipal para vehicular la participación de los vecinos en las Juntas, ha recordado el edil. En la medida en la que han entrado más grupos hay que mantener la proporcionalidad con la realidad política que existe en el Pleno.

"Si piensan que son muchos los vocales vecinos siempre pueden renunciar a esa representación habida cuenta de la poca importancia que le da a las Juntas", ha lanzado el concejal de Más Madrid.

Murgui tiene claro que las Juntas de Distrito "son una pieza esencial de la estructura de un Ayuntamiento y son el espacio más cercano a los vecinos y vecinas". "Yo diría que es el más importante del Ayuntamiento", ha defendido.