17 de septiembre de 2019

Más Madrid sitúa la idea de Vox de eliminar el nombre de Zerolo en su "ignorancia, la polémica y en ser comparsas del PP

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid de Familias, Igualdad y Bienestar Social del PSOE en el Ayuntamiento, Carolina Pulido, ha situado la propuesta de retomar el nombre de Vázquez de Mella en la plaza dedicada a Pedro Zerolo en un ejemplo de su "ignorancia", en su intento de "generar polémica" y en una actuación que denota que son "comparsas del PP".

Demuestran su ignorancia y son comparsas de los populares porque "fue justamente el PP el único partido que se negó a esa propuesta" de cambio de nombre en el Pleno, de donde emanó el cambio, no de la Ley de Memoria Histórica, ha señalado Pulido al término de la comisión del ramo.

De Zerolo ha destacado que fue "una persona que siempre ha creado mucho consenso, mucho apoyo por parte de los colectivos LGTBI" y que "sobra ponerlo en duda". Tampoco se ha olvidado de que además fue una propuesta la que llegó al Pleno "muy participada porque se recogieron más de 100.000 firmas".

"No nos sorprende lo que nos dice Vox pero esperamos que sus socios sean más sensatos y no tomen esta propuesta para revertir el nombre de la plaza", ha trasladado Pulido. Desde el área, capitaneada por Pepe Aniorte (Cs), han indicado a Europa Press que la formación naranja votó a favor del cambio de nombre en el Pleno y que, por supuesto, no estarán por revertirlo.