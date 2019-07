Metro localiza amianto en un pasillo de la estación de Tribunal y clausura los andenes de la L10 hasta retirarlo

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid ha localizado una placa de fibrocemento con amianto de un falso techo situado en el pasillo que da acceso a los andenes de la línea 10 de la estación de Tribunal y ha procedido a su clausura a partir de las 14.34 horas para que una empresa especializada retire este elemento, labores que durarán unos días.

Por esta circunstancia, el suburbano ha decidido que los trenes de la línea 10 no efectúen parada en la estación de Tribunal de la L10 hasta que se acometan estos trabajos de retirada de dicha placa con asbesto, según han explicado a Europa Press fuentes del suburbano.

El hallazgo se ha producido en el pasillo de interconexión entre los andenes de la L10 y la L1, en el marco de las obras de modernización y mejora de la accesibilidad que acomete la compañía en Tribunal.

En el desarrollo de los trabajos de modernización, siguiendo el protocolo de seguridad de la empresa en relación con el amianto, se ha detectado una placa de fibrocemento en un falso techo situado en un pasillo de la estación que da acceso a los andenes de Línea 10.

En cumplimiento con los procedimientos establecidos ante la presencia de amianto, se clausura ese pasillo de interconexión para que una empresa especializada proceda a la retirada del material "con todas las garantías de seguridad para trabajadores y viajeros". Por tanto, no se podrá acceder a los andenes de Línea 10 de Tribunal durante los próximos días.

Las mismas fuentes han destacado que el plan de desamiantado de Metro, que prevé el análisis "exhaustivo" de todas las instalaciones y trenes para eliminar "todo rastro" de este material en trenes e instalaciones. Además, enfatizan que no se ha producido ningún riesgo para los viajeros al hallarse en un lugar de "imposible" acceso y estar en situación "no friable", es decir, que no desprende fibras de este material, sin riesgo de exposición.

Desde el suburbano han indicado que una empresa especializada retirará este material "con todas las garantías sin ningún peligro para trabajadores y usuarios".

Como medida preventiva, se ha clausurado la zona y los trenes no harán parada los trenes de la L10 en esta estación durante unos día, aún por determinar.

El suburbano ha indicado ya en redes sociales esta circunstancia y ha especificado que sigue abierta la estación de la L1. Recuerda también que las paradas más cercanas son Alonso Martínez y Plaza de España.