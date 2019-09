26 de septiembre de 2019

Metro dice que gran parte del amianto en el enlace de Laguna ya está retirado y no supone ningún "riesgo"

Metro de Madrid aclara que ya ha retirado "buena parte" de unas placas de fibrocemento con contenido de amianto, localizadas en el túnel de enlace del Depósito de Laguna, que "no supone ningún riesgo de exposición ni para los trabajadores ni para los usuarios", y que en los próximos días quedará retirado "todo el material", según han informado fuentes del suburbano a Europa Press.

En concreto, las placas identificadas se refieren al revestimiento de nichos únicamente en el túnel de enlace del Depósito de Laguna en los puntos kilométricos 0+300, 0+430, 0+595 de la vía 1 0+710 y 0+835 de vía 2.

En una circular interna dirigida a los trabajadores fechada el pasado lunes, y a la que ha tenido acceso Europa Press, se indica que dicho elemento, se encuentra en buen estado de conservación siendo un elemento no friable con pequeños desperfectos o deterioros.

"Es una zona en la que no hay acceso a usuarios y trabajadores y el amianto está en estado no friable, que no emite tiras al ambiente y no hay riesgos de exposición al amianto ni riesgo para la salud de los trabajadores y usuarios", han recalcado desde el suburbano.