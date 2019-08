La mujer negra agredida en un autobús de EMT anima a denunciar estos casos: "No tenemos que dejarnos pisotear"

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La mujer de raza negra que el martes pasado sufrió una agresión e insultos, por un hombre de 51 años de nacionalidad española cuando viajaba en un autobús de la EMT, ha animado a denunciar este tipo de casos y ha afirmado que no tienen que dejarse "pisotear".

Según ha señalado la mujer en declaraciones a Onda Madrid, recogidas por Europa Press, va superando lo sucedido "poco a poco" aunque pasó "mucho miedo" cuando el hombre, que no la conocía previamente, se dirigió a ella con expresiones despectivas como 'Puta, vete a tu país', además de golpearle y escupirle.

Así, la mujer, de origen dominicano, ha agradecido al conductor de la EMT su ayuda, ya que ha sostenido que "nadie más" la ayudó. También ha señalado que "hay que denunciar" este tipo de acciones. "No me voy a quedar callada", ha apuntado.

"Todavía me cuesta ir al trabajo, siento miedo porque creo que me va a volver a pasar", ha apuntado, a lo que ha añadido que cuenta lo sucedido para que "no vuelva a ocurrir".

Por último, ha animado a cualquier persona que se pueda ver en una situación similar a que denuncie porque como seres humanos "tenemos que tener dignidad y no dejarnos pisotear".