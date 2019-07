28 de julio de 2019

La operación Madrid Nuevo Norte, a un paso de ser aprobada inicialmente 25 años después

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La aprobación provisional del proyecto Madrid Nuevo Norte podría recibir luz verde este lunes en el Pleno municipal 25 años después de ponerse sobre la mesa con la idea de regenerar el norte de la capital, una "herida" que ha estado presente un cuarto de siglo con administraciones locales, autonómicas y nacionales gobernadas por distintos colores políticos.

Llega a Cibeles este lunes después de haber obtenido el dictamen favorable en la comisión de Desarrollo Urbano gracias al 'sí' de PP, Más Madrid y Ciudadanos. PSOE y Vox se reservaron el sentido del voto para hacerlo público en el hemiciclo.

Si finalmente obtiene su visto bueno, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana se enviará para su aprobación definitiva a la Comunidad de Madrid.

EL "DESBLOQUEO" Y EL "LEGADO CARMENA"

Fueron el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, quienes anunciaban el pasado 11 de julio que llevarían el proyecto de Madrid Nuevo Norte al Pleno de julio para "desbloquear" la operación de "manera inmediata".

El regidor explicó que van a mantener el proyecto que dejó acordado el Ministerio de Fomento, los propietarios de DCN y el Ayuntamiento de Madrid capitaneado por Manuela Carmena, que "ya cuenta con el visto bueno preliminar de la Comunidad". "Hay aspectos que se pueden mejorar pero hay que primar un acuerdo tras 25 años" de parón, apostilló.

Más Madrid no tardó en reaccionar. El portavoz de Desarrollo Urbano, José Manuel Calvo, afeó a Almeida y Villacís que se atribuyesen el desbloqueo porque es "de todos conocido" que este proyecto forma parte del "legado" de la exalcaldesa Manuela Carmena.

El concejal argumentaba que la ciudadanía "entiende que un expediente de 48.000 folios de un ámbito de 3 millones de metros cuadrados no se resuelve ni se desbloquea en tres semanas", un expediente "que recibió el informe de evaluación ambiental justo antes de las elecciones y que ahora los técnicos municipales han incorporado las determinaciones que establece ese informe para terminar de conformar el expediente"

Almeida avanzó que el inicio de las obras podría producirse "en 2020 o 2021" y generar 200.000 empleos directos. "Somos el gobierno del desbloqueo", añadía Villacís.

Reconocía el alcalde, a su vez, que la idea del Ejecutivo municipal no es modificar el proyecto anterior porque no son "un gobierno sectario". "El anterior Gobierno (de Ahora Madrid) estuvo en la misma situación que éste, con un plan parcial para desarrollar la operación Chamartín, y podían haberlo llevado al primer pleno, de modo que ahora mismo ya habría oficinas y vivienda. Este equipo ha optado por otra solución, que es la de la responsabilidad institucional. No podemos alargarlo cuatro ellos como ellos y optamos por desbloquearlo", indicaba Almeida.

INDICACIONES REGIONALES QUE LLEGARON LA SEMANA DE LAS ELECCIONES

La Comunidad remitió al anterior Ejecutivo, de Ahora Madrid y con Manuela Carmena a la cabeza, toda una serie de indicaciones a modificar el lunes de la semana electoral. Eso llevó a la exalcaldesa a convocar a los grupos municipales un día después --acudieron todos menos el PP, que consideró que la reunión carecía de efectos jurídicos-- para analizar entre todos la opción de convocar un pleno extraordinario a escasos días u horas de los comicios donde sacar adelante la operación.

Finalmente Carmena, tras escuchar a los grupos, decidió no convocar el Pleno extraordinario comprometiéndose a hacerlo en septiembre si conseguía revalidar el cargo. El PSOE se decantó por el 'no' a convocar una comisión y un pleno de carácter extraordinario y urgente a las puertas de las elecciones y por la inviabilidad técnica y jurídica de contestar a los requerimientos que planteaba, argumento que compartían con Ahora Madrid. Cs sí era favorable a convocar antes de los comicios y preparar el pleno "aunque fuera "sin dormir".

PODRÍA APROBARSE 3.500 ALEGACIONES DESPUÉS Y SIN BÉJAR

El expediente ha sido el más alegado de la historia del Ayuntamiento de Madrid, con 3.500 escritos, una cifra que pone de manifiesto que la operación no tiene el consenso de todos los sectores. Así lo demostrarán entidades vecinales y ecologistas este lunes, donde darán su visión del plan en el Pleno de Cibeles.

Organizaciones ciudadanas y ecologistas como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción y la Plataforma Zona Norte, que agrupa a un importante número de asociaciones vecinales del ámbito, ya han avanzado que denunciarán en tribunales y con movilizaciones el "atentado urbanístico" que supone Madrid Nuevo Norte.

Definen Nuevo Norte como "un atentado urbanístico que persigue ante todo asegurar un negocio especulativo a costa del bien común, y que contraviene todos los principios de sostenibilidad, inclusión, uso social de los bienes públicos y transparencia en la transformación de la ciudad".

CESE DE BÉJAR

Pero la operación no está en la palestra en los últimos días solamente por su presumible aprobación inicial en el Ayuntamiento sino por el cese de Antonio Béjar como presidente de la sociedad privada impulsora de la operación, Distrito Castellana Norte (DCN).

Béjar, el que fuera jefe del área de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del BBVA, figura como investigado en el conocido caso Villarejo. Declaró el viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón sobre la supuesta contratación que BBVA realizó durante una década de los servicios de Cenyt, grupo empresarial del comisario Villarejo para espiar a diferentes personas con el objetivo de conocer información relacionada con la constructora Sacyr.

El proyecto, que ha tenido tres denominaciones a lo largo de estos 25 años (Operación Castellana, Madrid Puerta Norte y Madrid Nuevo Norte), contempla la construcción de 10.500 viviendas, el 24 por ciento de ellas con protección pública, la remodelación de la estación ferroviaria de Chamartín y la creación de un nuevo centro de negocios anexo, dentro de un ámbito que comprende 3 millones de metros cuadrados.

Así se estableció en el último proyecto, el que ahora está en aprobación, y que fue alumbrado durante la Alcaldía de Ahora Madrid, el gobierno regional del PP y el Ministerio de Fomento del PSOE. Sin embargo, el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, ya avanzó durante la comisión en la que se aprobó el dictamen, que el proyecto sería "mejorado".

NUDO NORTE, A CARGO DEL PRIVADO

Una de estas mejoras sería la posibilidad jurídico-técnica de que el Nudo Norte "sea realizado por el inversor privado", Distrito Castellana Norte (DCN), "tal y como estaba planeado en un primer momento".

Durante la comisión, Fuentes aseguró que el proyecto de Madrid Nuevo Norte "será mejorado", a la vez que celebró que se terminaran "las piedras en el camino". "Es un proyecto para Madrid. Entiendo que es mejorable y tendrá mucho recorrido. A partir de este momento le garantizo que este proyecto será mejorado", comunicó entonces.

La operación cuenta ya con el 'sí' de PP, Cs y Más Madrid, que votaron favorablemente en la comisión del ramo. José Manuel Calvo reivindicó el diseño de Madrid Nuevo Norte y confía en que "a nadie se le ocurra reducir el número de viviendas públicas o equipamientos" con posibles modificaciones futuras del plan.

Vox se reserva el sentido político del voto hasta este lunes peo "en principio es favorable" a Madrid Nuevo Norte porque "mejorará el desarrollo económico y empresarial".

Los socialistas se reservan también el voto hasta el Pleno porque no pudieron acceder con tiempo suficiente al expediente de Madrid Nuevo Norte, sólo 48 horas antes. Además ponen sobre la mesa las dos alegaciones de las doce presentadas que hasta la comisión, y unos días después, como confirmó Europa Press, no habían sido contestadas por el Gobierno.