1 de octubre de 2019

La oposición quiere reprobar a la alcaldesa de Móstoles, esperando que esto "pueda forzarla" a presentar la dimisión

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de Vox, PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Móstoles han formalizado la solicitud de un Pleno Extraordinario con el objetivo de pedir la reprobación de la alcaldesa, Noelia Posse (PSOE), tras la polémica generada por las designaciones de cargos de confianza.

"Recogiendo el clamor popular de los mostoleños por los cinco casos de nepotismo y enchufismo protagonizados por la primera edil, los tres grupos esperamos que la reprobación plenaria pueda forzar a la alcaldesa socialista a presentar su dimisión, la única salida para esta delicada situación institucional", ha explicado la portavoz del Partido Popular, Mirina Cortés.

Este es el último paso que han dado desde la oposición tras la polémica generada por los distintos nombramientos de cargos de confianza en la ciudad. En los últimos días han sido varios los puestos de libre designación que han acabado con dimisión de los designados, o con la revocación de su nombramiento.

La coordinadora de Gabinete de Alcaldía de Móstoles, Alicia Domínguez Villarino, y el gerente del Instituto Municipal del Suelo (IMS), Luis Vázquez, fueron las últimas renuncias que se añadieron a la revocación de la hermana de la alcaldesa, Laura Posse, como coordinadora de mensajes y redes sociales del Ayuntamiento y a la dimisión de su tío, Hector V.Posse, a su ascenso como director técnico administrativo de Deportes del Consistorio.

El penúltimo en ser cuestionado fue Gonzalo Sánchez Oliva, que habría pasado a formar parte del Grupo de Intervención Especial del Consistorio que conlleva otro complemento salarial. A este respecto el Ayuntamiento de Móstoles emitió un comunicado en el que aseguraba que "no es la expareja de la alcaldesa, no tiene ninguna relación con él y ella no ha intervenido en ese plus".

Además, el Juzgado lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid ha revocado el nombramiento de Jesús Miguel Espelosín --hijo de un histórico dirigente socialista-- como nuevo gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Móstoles por "no reunir los requisitos de acreditar una experiencia profesional previa de quince años, en el ámbito de la actividad", un fallo que el Consistorio ya ha anunciado que van a recurrir por no estar conformes.

Para la oposición resulta una situación "bochornosa" por lo que esperan que se tomen medidas "inmediatas para terminar con el descrédito, al que Noelia Posse, tiene sometido a la ciudad", ha recalcado Cortés, que ya había dicho que la regidora está "incapacitada moralmente" para seguir en el puesto.

Asimismo, tanto PP como Vox y Ciudadanos señalan que los socios de Gobierno de la regidora --Más Madrid Ganar Móstoles y Podemos--, junto con el PSOE-M, tienen en "en sus manos" el poder "parar este bochornoso espectáculo que la alcaldesa está dando de enchufismo familiar".

El líder de Más Madrid Ganar Móstoles, Gabriel Ortega, aseguraba en una entrevista a Telemadrid recogida por Europa Press que seguían apostando por "un Gobierno progresista" en Móstoles, pero que sería "saludable renovar el liderazgo" del Ejecutivo municipal que ahora ostenta la alcaldesa, Noelia Posse (PSOE).