7 de julio de 2019

Organizadores del Orgullo piden "autocrítica" a Cs por querer manifestarse mientras "dan poder a partidos LGTBIfóbicos"

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La FELGTB y Cogam, organizadores de la marcha estatal del Orgullo LGTBI, han pedido este domingo "autocrítica" a los representantes de Ciudadanos (Cs), que fueron insultados y agredidos en la marcha de ayer, por querer manifestarse mientras "dan poder a partidos LGTBIfóbicos", en referencia a Vox.

Asimismo, han querido agradecer la "paciencia" a todas las personas que tuvieron que esperar varias horas antes de iniciar el recorrido debido a la sentada que tuvo lugar frente a la pancarta de Ciudadanos impidiendo que siguieran avanzando.

"Desde la organización de la manifestación intentamos que la situación se solventara lo antes posible para que todas las personas pudieran seguir manifestándose según lo previsto, pero esto no fue posible hasta que la Policía tomó la decisión de sacar a los miembros de este partido de la manifestación", señalan en un comunicado.

En este sentido, consideran que Ciudadanos "tiene que hacer autocrítica y analizar por qué las personas a las que supuestamente dice defender con sus políticas les impiden avanzar en una manifestación convocada para reivindicar sus derechos".

"Esta no es la primera manifestación en la que la sociedad ha mostrado su descontento con esta formación política. También sucedió el 8 de marzo y es que la ciudadanía entiende, igual que nosotras, que es incompatible luchar por la libertad y la igualdad de derechos en las calles y asociarse a quienes enaltecen el odio y la discriminación en las instituciones", han esgrimido.

Los organizadores de la marcha del Orgullo han recordado que los partidos "tienen en sus manos un arma de la que no dispone la ciudadanía: la posibilidad de hacer política desde esas instituciones". "Por eso, los movimientos sociales pedimos ayer en las calles responsabilidad política para proteger derechos fundamentales", han añadido.

Los convocantes de la manifestación han asegurado que respetan el derecho constitucional del partido a manifestarse, "pero la ciudadanía ha sido clara al evidenciar con esta sentada la incoherencia de una formación que quiere salir en una manifestación que exige, entre otras cuestiones, que se deje de dar poder mediante pactos a partidos LGTBIfóbicos, mientras están formando gobiernos con ellos".

"El acto de este sábado no solo era una marcha por la diversidad, era una manifestación política y creemos que Ciudadanos no ha entendido o no ha querido entender el motivo de su convocatoria", han indicado.

"NI UN SOLO RETROCESO EN MATERIA DE DERECHOS"

La marcha, celebrada ayer por la tarde en Madrid, fue liderada por las personas pioneras en la lucha por los derechos LGTBI en España, quienes protagonizaron la pancarta de cabecera y dieron cierre a la jornada reivindicativa con la lectura de un manifiesto en la plaza de Colón que incidió en que las personas LGTBI "no consentirán ni un solo ataque más a nuestra dignidad y ni un solo retroceso en materia de derechos".

"El orgullo no es una fiesta sino una expresión de voluntad política de la ciudadanía y hemos vivido una de las manifestaciones más reivindicativas de los últimos años", han añadido las entidades promotoras.

"Dada la situación política actual y los pactos que están empoderando a la ultraderecha no solo en Madrid, sino también en Murcia o Badajoz, hemos querido parar la pancarta de cabecera frente al edificio del Ayuntamiento madrileño para demostrar que no vamos a consentir que cada vez se dé más poder a quienes nos denigran y quieren volver a privarnos de nuestros derechos fundamentales", han proseguido.

La FELGTB y Cogam han agradecido el apoyo de los ciudadanos ayer, "que se sumaron a los gritos de ni un paso atrás o este es el orgullo de los mayores". "Los gestos de hoy son una evidencia más de que vivimos en una sociedad que entiende la diversidad como un valor y la defiende y de que son solo unos pocos los que siguen alentando el odio a la pluralidad", aseguran.

Han agradecido también el trabajo y la profesionalidad de las fuerzas de seguridad, el Samur-Protección Civil y de todos los agentes implicado en la celebración del Orgullo.