5 de septiembre de 2019

Pedro Pastor ve "absolutamente incoherente" que Levy haya mostrado "descontento" con la cancelación de su concierto

"Vivimos en un país culturalmente pobre, incluso rancio, es triste que los artistas alternativos que tengamos opiniones criticas, estamos fuera del rango de contratación"

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cantautor Pedro Pastor ha asegurado que es "absolutamente incoherente" que la delegada del área de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, haya mostrado su "descontento" con la cancelación del concierto que iban a ofrecer este domingo Pedro Pastor y su padre Luis Pastor en las fiestas de Aravaca.

Así lo ha señalado el artista a los medios de comunicación en la presentación de los actos de apoyo a los cantantes que se van a realizar este fin de semana, donde también ha señalado que es "un poco extraño" que si Levy está en "desacuerdo" con esta cancelación, no se haya "opuesto a quien se tenga que oponer" para que los conciertos se realizaran.

Estas afirmaciones se producen después de que ayer Levy tuviera un encuentro con Luis Pastor. Pedro Pastor ha asegurado hoy que se le trasladó su "descontento" con esta cancelación, si bien ha destacado que son "gente amistosa ante todo" y que aunque tienen sus propios pensamientos, no quieren "enemigos".

Por su parte, la portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, ha asegurado en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que no cree que en la reunión que mantuvieron se tratara el tema de la contratación y que no se trata de "censurar a nadie". "Se tomó una decisión de sustituir por una actividad más generalista", ha afirmado la portavoz, a lo que ha añadido que se trató de una reunión "cordial" y que no se le "pedirá el carnet a nadie" porque la cultura de Madrid está "abierta a todo el mundo".

INDEMNIZACIÓN POR LA MITAD DEL CACHÉ

Asimismo, el cantautor ha indicado que les van a dar una indemnización por un valor de la mitad de su caché por esta cancelación, aunque ha resaltado que entienden la cultura como una "herramienta social y pública" y que viven de su público. "Vivimos en un país culturalmente pobre, incluso rancio, es triste que los artistas alternativos que tengamos opiniones criticas, estamos fuera del rango de contratación", ha afirmado Pastor.

Además, el artista ha subrayado que se considera un artista "autogestionado y alternativo" y ha opinado que se debería apostar porque de verdad hubiera una cultura "más generalista" y no tocarán siempre "las mismas 15 bandas". De la misma forma, ha añadido que la actitud del Ayuntamiento ha sido un error "torpe y antidemocrático" a lo que ha añadido que ha sido una "censura ideológica de un partido de derechas".

"CULTURA SIN CENSURA"

Por otro lado, Pastor junto a representantes de organizaciones vecinales ha presentado los actos de apoyo que se van a hacer este domingo por la cancelación del concierto en el distrito de Moncloa-Aravaca.

Así, se desarrollará una concentración de protesta en la que participarán numerosos músicos, artistas y representantes de organizaciones sociales y se celebrará en el párking del centro comercial de la urbanización Rosa Luxemburgo, coincidiendo con el cierre de las fiestas del barrio.

En este sentido, la portavoz de la Asociación Vecinal Osa Mayor de Aravaca, María José Zamora, ha leído el manifiesto del acto, en el que han mostrado su apoyo a los artistas "vetados" ya que han calificado de "vergonzoso" el trato recibido por el Ayuntamiento. Asimismo, han recalcado su defensa de la libertad de expresión y creación, ya que han asegurado que está "amenazada" por la cancelación de este concierto por motivos "ideológicos".

Zamora ha afirmado que en la comisión de fiestas se ha trabajo para buscar el "consenso" y ha destacado que Aravaca es "muy diversa" y eso lo quieren mostrar en las actuaciones. Así, ha destacado que los conciertos fueron aprobado por el acuerdo "unánime" de los asistentes, pero que la orden de eliminar la actuación de Luis Pastor y Pedro Pastor fue tomada "sin dar explicaciones".

También ha hecho un llamamiento a la población para que colaboren en estos actos de apoyo ya que ha afirmado que no tienen subvenciones de ningún tipo, pero que necesiten recaudar dinero para pagar gastos organizativos. En este sentido, ha destacado que cuentan con el apoyo de CC.OO. y UGT, así como de intelectuales y de representantes políticos de Más Madrid y PSOE.

Por último, ha recordado que los diferentes artistas actuarán y, entre un grupo y otro, los presentadores leerán el manifiesto y hablarán sobre el acto. Las actuaciones durarán 10 minutos, excepto las de Los Fesser y Luis Pastor y Pedro Pastor que se alargarán un poco más.