1 de julio de 2019

Pepu Hernández exige a PP y Cs que “no jueguen más con las palabras” porque lo que hacen sí es “revertir Madrid Central”

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha exigido al Gobierno municipal (PP y Cs) que "no jueguen más con las palabras" porque lo que han hecho desde este lunes, con la moratoria de multas, sí es "revertir Madrid Central".

Minutos antes de reunirse con la Plataforma de Defensa de Madrid Central, Hernández ha considerado que hoy "es un mal día para Madrid, un día muy triste" porque "desde 2003 (antes de las APR, puestas en marcha por el gobierno del popular Alberto Ruiz-Gallardón) no se circulaba con tanta facilidad y eso aumenta los atascos, la incomodidad para los ciudadanos y la contaminación".

"Nos están acostumbrando a jugar demasiado con las palabras cuando dicen 'no revertimos Madrid Central' pero sí lo están haciendo porque si se le levantan las sanciones se puede circular", ha argumentado.

El edil socialista es partidario de mejorar Madrid Central pero "sin necesidad de parar las sanciones". "Si se levantan las sanciones, se levantan las medidas y es una reversión. Que no jueguen más con las palabras", ha resumido.

Pepu Hernández carga contra el Gobierno municipal porque "no han atendido las recomendaciones de la OMS, de la UE, de las asociaciones ecologistas y de los expertos". "No han prestado atención y lo que nos queda es defender los intereses de los ciudadanos de Madrid en las instituciones en beneficio de todos".

"LAS SANCIONES DE LA UE NO TIENEN MORATORIA"

El Grupo Municipal Socialista va a presentar el recurso anunciado contra la moratoria porque creen que se está produciendo un fraude de ley. "Todas las medidas que se estaban tomando se da un paso atrás y no sabemos las consecuencias que pueden tener porque las sanciones de la UE no tienen moratoria", ha declarado.

"No es una cuestión ideológica sino de salud pública", ha remarcado el concejal, que ha instado a PP y Cs a que dejen de jugar con las palabras.

En cuanto a los piquetes informativos de los partidarios de Madrid Central, el portavoz ha declarado que no es partidario de ellos. "No soy partidario de eso sino de que haya información, concienciación ciudadana. No es un problema de libertad sino de tener concienciación", ha terminado.