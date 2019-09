Pepu Hernández, sobre la posibilidad de que Errejón se presente a las generales: "Me parece normal, lógico y aceptable"

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha señalado que le parece "normal, lógico y aceptable" que el portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Íñigo Errejón, se presente a las elecciones generales.

En declaraciones a los periodistas en el acto 'GayDay' del Parque de Atracciones, al ser preguntado sobre esta posibilidad, el portavoz socialistas en el Consistorio ha determinado que está "bien" y que "cualquier persona puede hacerlo". No obstante, no ha querido hacer "un análisis mucho más intenso" sobre este asunto.

Por otro lado, ha asegurado que "duerme siempre muy tranquilo" y que no le preocupan las elecciones generales. "Por supuesto no es una buena noticia que haya elecciones pero siempre me ha encantado votar y espero que a los ciudadanos también porque votar es un ejercicio de responsabilidad muy grande e importante", ha defendido.