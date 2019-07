17 de julio de 2019

El presidente de Funeraria se desmarca de la "reflexión" sobre el Memorial de La Almudena

El portavoz de Seguridad y Emergencias de Más Madrid en el Ayuntamiento, Javier Barbero, ha enviado una carta a la portavoz del Gobierno y titular del área, Inmaculada Sanz, en la que como todavía presidente de la empresa municipal de Servicios Funerarios y Cementerios, se desmarca de la "reflexión" que el Gobierno municipal quiere hacer sobre el futuro del Memorial en la Almudena y ha reclamado que se regule la situación de los consejeros salientes.

En la carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, Barbero confía en que "procedan a la regularización de esta situación societaria de manera inmediata" y además deja constancia de su "disconformidad y desvinculación de la decisión" de reflexionar sobre el futuro del Memorial porque muestra una manera de ejercer la política de la que discrepa profundamente.

"No le oculto mi sorpresa por haber tenido conocimiento de estos hechos por la prensa, sin que, pese a mi condición no resuelta y al menos formal de presidente del consejo de administración de la empresa haya recibido por su parte noticia alguna de este asunto, que me causa honda preocupación y no solo política, sino también administrativa, visto que afecta a cuatro contrataciones en marcha y estando la ejecución de la obra en plazo y con un grado notable de avance", ha indicado Javier Barbero.

"Da la impresión de que el tiempo de reflexión que se ha abierto para decidir sobre el memorial, según declaraciones a los medios, tiene más que ver con excusas sobre una decisión ya tomada que con el deseo auténtico de que sea una reflexión compartida con otros interlocutores. A los hechos me remito", apunta Barbero.

El edil de Más Madrid, sobre la situación de la empresa, ha destacado que a día de hoy la delegada "no ha regularizado la situación de los consejeros salientes" y pide que lo haga "a la mayor brevedad dado que ha transcurrido ya más de un mes desde la constitución de la actual Corporación".