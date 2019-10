10 de octubre de 2019

El PSOE-M asegura que no apoyarán "nunca" una moción de censura contra Posse que parta de "la derecha" en Móstoles

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha asegurado este jueves que no apoyarán "nunca" una moción de censura que parta "de un grupo político de la derecha" en Móstoles y ha mantenido que todavía existe la posibilidad de tener otro alcalde socialista si dimite la actual regidora, Noelia Posse.

En declaraciones a Onda Madrid, recogidas por Europa Press, ha afirmado que han ganado las elecciones en Móstoles "holgadamente" y que le corresponde a los socialistas gobernar la ciudad. "La única posibilidad que vemos de cara al futuro es que haya un alcalde o alcaldesa del PSOE", ha insistido.

Así, el portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, César Zafra, anunció ayer que impulsarán desde su formación una moción de censura contra el gobierno de Móstoles para acabar con la "situación insostenible del municipio".

"Nosotros estudiaríamos, veríamos la posibilidad si algún grupo de los que ahora no esta apoyando y claro, si los concejales del Ayuntamiento están de acuerdo, pues estudiaríamos la posibilidad de esa moción de censura. Lo pongo muy en condicional", ha afirmado Franco, quien ha incidido en que está no es su opción prioritaria.

"EL PARTIDO HA HECHO LO QUE TENÍA QUE HACER"

En cuanto a la situación de Posse, ha recordado que ya no es militante del PSOE al suspender cautelarmente su militancia, y ha señalado que las actuaciones que realice el partido a partir de ahora "parten de esa premisa". "El partido ha hecho lo que tenía que hacer, pero no porque haya elecciones", ha manifestado, a la vez que ha expresado que no sabe si está situación se solucionará antes de que tengan lugar las elecciones generales del próximo 10 de noviembre.

En cuanto a la influencia que puede tener este tema en las elecciones, el secretario general socialista ha asegurado que en el ámbito global este asunto afecta "muy poco o nada". "Los votantes se dan cuenta de que el partido está haciendo lo que puede y más", ha apuntado y ha recordado que el puesto le corresponde a la persona y que el partido no puede cesarla como alcaldesa.

"Nos preocupa y por eso hemos reaccionado. Se ampara en el derecho de que no ha cometido ninguna ilegalidad y se ampara en eso para aferrarse al cargo", ha apostillado Franco. También, ha expresado que Posse ha realizado "errores de bulto". "Podría darse un nombramiento irregular que pudiera sonar a nepotismo, es verdad que rectifico algún nombramiento, se produjeron ceses, pero lo obsceno es esa acumulación de nombramientos", ha afirmado.

Por otro lado, ha subrayado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez tiene que estar "a otras cosas" y no tiene que estar pendiente de una alcaldesa "por muy importante que sea". "Yo creo que ella tiene que ser consciente de lo que ha sucedido y dar un paso atrás", ha apostillado.

Además y al ser preguntado por su relación con la alcaldesa de Móstoles, Franco ha asegurado que no tenían "una relación fluida" y que se siente "un poco decepcionado".

"Ocupar la alcaldía de tu ciudad tiene que ser algo maravilloso, la política local es lo más bonito que hay", ha destacado. Por último, ha incidido en que hay que reconocer "cuando uno de equivoca y dar un paso atrás para que otras personas que están más legitimadas ocupen la alcaldía".