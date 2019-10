El PSOE carga contra el plan Madrid 360: "Es un regalo envenenado y vacío con un lazo bonito"

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha cargado contra el plan Madrid 360 presentado recientemente por el alcalde de la capital porque, en su opinión, no es más que "un regalo envenenado y vacío con un lazo bonito", que adolece de una falta de "criterio y diagnóstico científico".

"De la cantidad no sale la calidad", ha opinado Hernández en referencia al número de medidas del 360, hasta 200. "Parece que la cantidad de medidas era un atractivo y han tenido que andar desdoblando algunas. Otras son inexistentes, muchas ineficaces", ha espetado desde la estación de medición de las Escuelas Aguirre, junto al Retiro, la que registra la mayor concentración de NO2 de la ciudad.

Hernández, acompañado por el portavoz socialista de Medio Ambiente y Movilidad, Alfredo González, ha recordado que, desde la entrada en funcionamiento de Madrid Central, el registro de emisiones en esta estación bajó un 12 por ciento.

La estación de Escuelas Aguirre ha sido el punto elegido por el PSOE para cargar contra el plan Madrid 360, que, según asegura, forman parte de las "presentaciones a las que acostumbra el PP: atractivas en términos marketinianos pero luego se abre el regalo, con un lacito bien puesto, y es un regalo envenenado y prácticamente vacío".

Para los socialistas, "no ha habido buen diagnóstico de la calidad de aire, ni criterio" dado que "será una medida ineficaz para la calidad del aire" que se "facilite la entrada de coches a Madrid Central, incluso a unos 500.000 de etiqueta C, aunque tengan una mayor ocupación". "No irán al centro por teletransporte sino que tienen que circular por los distritos", ha indicado.

FUERA DE TIEMPO Y PREOCUPACIÓN POR BRUSELAS

"Estamos ya fuera de tiempo", ha advertido Pepu Hernández, que ha mostrado su preocupación por la "indefinición" del Gobierno municipal. "Tenemos siempre la espada de Damocles de la UE. Y estamos dando mala imagen en cuanto a valoraciones científicas de este nuevo plan, que no tiene mucho sentido y es un despropósito en general", ha declarado el edil.

Hérnadez ha indicado que Madrid 306 incluye acciones "para devaluar Madrid Central", con apoyo del "PP y Vox", para, además de contradicciones como "decir que van ampliar Madrid Central a otros distritos". "A final --ha criticado-- promueven la entrada de más vehículos abaratando las plazas de aparcamiento en el centro o decir que van a fomentar el transporte público pero con mayor afluencia de coches no habrá buena circulación".

"Facilitan la libre circulación de los vehículos pero no piensan en la salud de los madrileños", ha lamentado Pepu Hernández, que también se ha referido al anuncio de más parkings disuasorios. "Tradicionalmente se anuncian, los treinta de Alberto Ruiz-Gallardón o los cinco de Ana Botella pero se quedan en nada. Ahora Madrid anunció once. No se han llevado a la práctica", ha recordado.

Finalmente, el portavoz socialista ha confirmado que no han sido convocados todavía para la comisión de calidad del aire. "Este plan se ha presentado con un lazo bonito pero no hay nada más dentro. Tenía que haber contado con mayor criterio y diagnóstico científico pero han decidido hacerlo en dos meses, lo que es una clara nota de improvisación", ha dicho.