PSOE mantiene que "no es normal" que ciertas empresas públicas no den información de sus tarjetas a la Cámara de Cuentas

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista y vicepresidente segundo de la Mesa de la Asamblea, Diego Cruz, ha mantenido este viernes que "no es normal" que ciertas empresas públicas no den información de sus tarjetas de crédito a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

Según ha señalado el diputado a Europa Press, el organismo fiscalizador "deja claro" que hay una parte de información que quieren estudiar y que no pueden hacer porque hay entidades que han mostrado "cierta insumisión" a sus requerimientos.

Estas afirmaciones se producen después de que se conociera que el PSOE ha preguntado al Consejo de Gobierno por qué el Canal de Isabel II no entregó a la Cámara de Cuentas información sobre los movimientos de sus tarjetas de crédito en el extranjero, en el marco de la elaboración de un informe sobre la utilización de tarjetas de crédito en las empresas públicas.

Lo hizo junto con una batería de preguntas a la Mesa de la Asamblea donde también se cuestiona sobre la ausencia de información por parte de otras empresas como Metro, Radio Televisión Madrid (RTVM) o Promomadrid.

De esta forma, Cruz ha afirmado que una vez que tuvieron constancia del informe, que recoge que las empresas públicas de la Comunidad de Madrid dejaron 173.000 euros de gastos de tarjeta de crédito sin justificar entre los años 2008 y 2015, han pedido datos al Gobierno acerca de las razones de algunas empresas para no sumistrar cierta información.

En el caso de Promomadrid, que no facilitado el Libro de Inventarios y Balances, el Libro Diario, ni el Libro de Actas de Promomadrid, ni la sucursal bancaria en la que domiciliaban las tarjetas, ha indicado que, aunque se disolvió en 2013, "no es normal" que deje de existir y no deje todo "perfectamente cerrado".

También ha indicado que el Canal de Isabel II, que no ofrece información sobre sus tarjetas de crédito en el extranjero, tiene "bastante relación con lo sucedido anteriormente" y se temen que sea "una vertiente más de la falta de control y la mala praxis" de muchas empresas.

Asimismo, ha destacado que existe "un descontrol" en este tema que recuerda a "temas delictivos" que se han venido desarrollando. "No prejuzgamos nada, pero a nadie le sorprende que una forma de actuación que ha conllevado hasta denuncias publicas y actuaciones penales, es una cosa más de las que no pueden pasar", ha apuntado.

"GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE"

Por ello, Cruz ha afirmado que no puede haber gestión pública que no sea "transparente" y que se debe de dar toda la información "clara" a los ciudadanos, más en un informe pedido por la Asamblea de Madrid. Así, ha detallado que en la elaboración del informe de la Cámara de Cuentas, que ha calificado de "interesante e inteligente", algunos organismos "han creído conveniente no contestar o no han podido, que es "igual de grave".

En el marco de este estudio, ha considerado que le parece "positivo" que la entidad sugiera una serie de recomendaciones y que se debe de saber "en todo momento qué ha pasado con el último euro público".

"Ya esta bien de que tengamos mala noticias y una mala praxis de la gestión pública", ha concluido.