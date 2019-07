11 de julio de 2019

PSOE pide paralización de la licencia para la plataforma de Eduardo Barreiro "no por no hacerla sino para hacerla bien"

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha pedido de nuevo la paralización de la licencia para las obras de la plataforma logística de la calle Eduardo Barreiros, en Villaverde, "no por no hacerla sino para hacerla bien".

Hernández, que se ha trasladado hasta ese punto de Madrid, ha declarado que esos "son los verdaderos problemas que afectan a los ciudadanos de Madrid" y que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, debería centrarse en esto "y no preocuparse tanto por desmantelar lo que estaba funcionando en la ciudad, como Madrid Central".

La plataforma logística "es un problema añadido en una zona residencial consolidada", ha indicado el edil, que ha explicado que piden que "se suspenda la licencia porque aún no se han aportado las soluciones que se necesitan medioambientales, de ruidos, de movilidad".

Y todo esto enmarcado en los barrios y distritos del sur, donde parece que "cabe absolutamente todo". "No estamos en contra de ningún desarrollo económico para la ciudad pero hay un cierto desequilibrio", ha apostillado Pepu Hernández.

El portavoz socialista ha manifestado además sus dudas sobre la legalidad de los trabajos. "La obra está continuando en unas circunstancias que creo que no son del todo legales. Queremos que se paralicen y que no se dé licencia hasta que no haya un informe de medioambiente, movilidad, de calidad del aire, porque no es cuestión de no hacerla sino de hacerla bien", ha indicado.

Y todo esto porque cuando la plataforma esté a pleno rendimiento puede suponer "el paso de unos 500 camiones diarios por estos barrios".