12 de julio de 2019

PSOE pide a Trinidad una nueva ronda de consultas y que garantice el derecho de Gabilondo a presentarse a la investidura

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, ha pedido al presidente de la Cámara, Juan Trinidad, que convoque una nueva ronda de consultas y que garantice al candidato socialista, Ángel Gabilondo, "su derecho a intervenir como candidato en el pleno de investidura".

Así consta en el escrito que ha registrado este viernes Rodríguez Uribes en respuesta a otro de Trinidad, con fecha de 10 de julio, como contestación a la primera solicitud del PSOE para que formalizase la propuesta de candidatura de Gabilondo.

Por su parte, Trinidad recalca que, "en el ejercicio de la función arbitral y moderadora atribuida a la Presidencia de la Asamblea", se llevaron a cabo "no una sino hasta dos rondas de consultas", y explica que en ambas rondas se constató que dos portavoces parlamentarios se postulaban como candidatos, el socialista y la 'popular', Isabel Díaz Ayuso, y que ambas candidaturas eran inviables.

"Respecto de ambos casos se anunciaron explícita e inequívocamente un número de votos negativos en cuantía tal que convertía a ambas candidaturas en inviables tanto en primera como en segunda votación", precisa el escrito del presidente.

Trinidad dice que este supuesto es "exactamente" el descrito en el artículo 182.3 del Reglamento de la Asamblea, que señala que "en el supuesto de que, tras la consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación en la Cámara, la Presidencia de la Asamblea no pudiera proponer al Pleno un Diputado como candidato a la Presidencia de la Comunidad, aquella fijará la fecha para la celebración de la sesión de investidura".

"En dicha sesión --prosigue el citado artículo--, si la referida situación continuara, se dará cuenta al Pleno de la imposibilidad de proponer un candidato, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía, abriéndose un turno de intervención de diez minutos por Grupo Parlamentario para explicar su posición. Constatado

en dicha sesión de investidura que ningún candidato habría obtenido la confianza de la Asamblea, en los términos establecidos en el citado artículo 18 del Estatuto, comenzará a computarse el plazo de dos meses previsto en su apartado 5".

TRINIDAD DEFIENDE EL PLENO DE INVESTIDURA SIN CANDIDATO

Trinidad reconoce que "se ha suscitado cierta controversia pública sobre el alcance del precepto citado", pero asegura que "su redacción no deja lugar a dudas". "En ningún momento se alude al supuesto de ausencia de candidato sino que expresamente se hace referencia al supuesto de que los candidatos postulados no hubiesen obtenido la confianza de la Asamblea de haber sido propuestos".

Trinidad ha defendido que su actuación "se ajustó escrupulosamente a las previsiones estatutarias y reglamentarias vigentes", además de destacar que dicho precepto fue introducido en la última modificación del Reglamento, aprobada el 7 de febrero de este año.

Rodríguez Uribes le responde que "no se pone en cuestión la celebración de las rondas de consultas", pero que "concluir, explícita e inequívocamente, de esas conversaciones que las candidaturas eran inviables exige, sin embargo, algunas precisiones".

"Bien es cierto que en ambos casos no parecía estar garantizado el número de votos requerido para ser investido. Pero también resulta cierto que, por un lado, no hay ninguna disposición reglamentaria que exija esa previa condición para ser propuesto -aunque sí para ser elegido- y que, por otro, no resulta imprescindible garantizar, sin ningún género de duda, que se obtendrá la confianza de la Asamblea".

Así, el portavoz adjunto reitera lo que manifestó Gabilondo en el pleno de investidura sin candidato del pasado miércoles, cuando expresó su disentimiento con la interpretación del Reglamento realizada por Trinidad, "dada la competencia del Pleno y del derecho particular de cada parlamentario no sometido a un mandato imperativo", y que "no ha de descartarse que la decisión individual pueda surgir de los argumentos expuestos en el Pleno".

Rodríguez Uribes insiste en pedir a Trinidad que "dado que hay candidatos, sea propuesto quien tenga más apoyos -que no votos- ya que eso no puede deducirse tan directa y matemáticamente ni de las conversaciones mantenidas ni de las intervenciones en el Pleno del pasado 10 de julio".

Asimismo, pone de manifiesto que, a su juicio, los requisitos los reúne Gabilondo, "por ser el candidato más votado y el que cuenta con más apoyos parlamentarios".