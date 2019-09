17 de septiembre de 2019

PSOE ve "interesante" la propuesta de peatonalizar la Puerta del Sol dentro de "un plan global"

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha señalado que vería "interesante" la propuesta del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para peatonalizar "definitivamente" la Puerta del Sol de Madrid, si se realizara dentro de un "plan global" y no "de forma aislada".

"No me parece mal que se peatonalice la Puerta del Sol lo que quiero saber es a qué obedece, que no sea una medida estética. Yo creo que si es dentro de un plan global es interesante pero aislada no va a resolver las cosas", ha sostenido el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. A su juicio, el tema hay que tomarlo "con más amplitud" y "hablar de la emergencia climática".

La portavoz de Unidas Podemos, Isabel Serra, ha indicado que aún tienen que estudiar esta propuesta porque creen que "puede ser buena" pero que aún "faltan muchas otras medidas encaminadas a la lucha contra la contaminación". La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, tampoco conoce al detalle la medida pero espera que "no produzca más trabas a los comerciantes", por lo que en primer lugar analizarán "bien" la propuesta antes de posicionarse.

Por su parte, el presidente del Grupo Parlamentario de Más Madrid, Pablo Perpinyà, ha tildado de "curioso" que ahora el alcalde haga esta propuesta después de que el primer día de su mandato quisiera acabar con Madrid Central, y le parece llamativo que se proponga eliminar los pocos coches que quedan en esta zona.

El portavoz de Ciudadanos, César Zafra, y el portavoz del PP, Alfonso Serrano, han aplaudido la iniciativa del regidor. Serrano ha recordado que el Ayuntamiento del PP fue el primero "en dar espacio a los peatones en detrimento del vehículo", pero con la diferencia de que lo hacen "con cabeza" y no con "sectarismo".