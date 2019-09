3 de septiembre de 2019

Sin rastros ni pistas en la búsqueda de Blanca Fernández Ochoa tras el "falso positivo" que marcaron los perros ayer

CERCEDILLA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La búsqueda de Blanca Fernández Ochoa, desaparecida supuestamente hace unos días en la zona de Las Dehesas de Cercedilla, no está arrojando pistas ni rastros fiables este martes, tras descartarse el "falso positivo" que marcaron los perros ayer.

Así lo han explicado fuentes de la Guardia Civil y del Ayuntamiento de Cercedilla. Su alcalde, Luis Miguel Peña, ha señalado a los medios que hoy se están rastreando zonas nuevas y se sigue batiendo rutas ya peinadas ayer. "El espacio a recorrer es muy amplio y hay muchas superficies. No hay ninguna pista", ha dicho.

El Consistorio, que coordina el registro de voluntarios para la búsqueda, ha señalado que en el día de hoy 50 de ellos están ayudando en el dispositivo. "En la centralita llegan muchísimas llamadas. Tenemos mucha gente de Cercedilla, de la Sierra de Guadarrama, gente de Madrid e incluso de Aranjuez. El perfil que se pide es específico: gente que se conozca la zona y de grupos de montaña", ha afirmado la tercera teniente de alcalde, Isabel Pérez Montalvo.

ONCE RUTAS A PIE Y UNA AÉREA

En el día de hoy, como en el de ayer, se han preparado doce rutas, 11 a pie y una aérea con helicópteros y drones. "La tecnología es muy buena pero se puede usar en lugares muy frondosos que no permitan ver el suelo, que es lo que queremos ver. Por eso, los drones se han derivado a zonas más altas y donde no haya mucha vegetación, como en los Siete Picos", ha señalado una portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

De momento, los drones no han volado en horario nocturno, por lo que no han utilizado las cámaras de infrarrojas que llevan incorporadas. De todas maneras, según ha explicado, no es la primera vez que se utilizan estos aparatos, previa comunicación a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea-- en búsquedas de personas, pero sí en la Sierra de Madrid. "Son muy útiles porque nos dan muy buenas imágenes", ha indicado.

En el lugar también trabajan perros especializados, que van con cada ruta un poco por delante de las personas. La portavoz de la Guardia Civil ha explicado que la zona que marcaron ayer los canes fue "un falto positivo". No obstante, hoy volverán a pasar por ese lugar perros distintos para descartarlo totalmente.

El dispositivo de búsqueda de este martes se mantiene en las 300 personas. "Vamos a hacer turnos para no agotar al personal. Hemos decidido que haya menos voluntarios que ayer porque es más difícil de coordinarlos", ha manifestado.

Sobre las distintas hipótesis que se barajan sobre la desaparición de la deportista, la portavoz de la Guardia Civil ha indicado que la lluvia intensa y granizo que pudo sorprender a Blanca la semana pasada "siempre afecta de forma negativa y si es torrencial todavía más, porque puede arrastrar lo que hubiera y ocultarlo con el barro". También ha comentado que en la zona hay alimañas y hasta lobos. "No podemos descartar nada", ha concluido.