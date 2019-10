Reprobada la alcaldesa de Móstoles (Madrid) por los polémicos nombramientos con el voto de todos los grupos salvo PSOE

457899.1.644.368.20191021115826

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, ha sido reprobada este lunes por el Pleno del Ayuntamiento a consecuencia de la polémica generada por las designaciones de familiares y amigos para diversos cargos de confianza.

Algo sobre lo que la primera edil se ha defendido argumentando que en esta "caza de brujas hay muchas más mentiras que verdades", que no ha cometido ilegalidad alguna y que los nombramientos que han hecho "iban acompañados de los oportunos informes jurídicos y técnicos que los avalan". Por otro lado, también ha acudado a la oposición de hacer "electoralismo", ahora que se acerca la campaña para el 10-N.

En la moción propuesta por PP, Vox y Ciudadanos --que ha sido aprobada por todos los grupos, a excepción de los diez concejales del PSOE-- se ha vuelto a pedir la dimisión de la regidora "recogiendo el clamor popular de los mostoleños por los casos de nepotismo y enchufismo protagonizados por la primera edil", según han señalado.

Le han recordado a la alcaldesa que ha llegado al pleno cuestionada "no solo por los vecinos" sino por sus socios y exsocios de Gobierno y sin el apoyo a nivel regional del PSOE, que solicitó para ella la suspensión de militancia (la propia Posse también lo pidió), y donde su secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, le aconsejó que se echase a un lado.

La alcaldesa ha insistido en que "no ha nombrado o nadie a dedo" sino a cargos de confianza "que la ley ampara, como ampara los que ha nombrado Ayuso e Ignacio Aguado en la Comunidad de Madrid", acusando a los partidos presentes de tener una "doble moral".

En este sentido, se ha referido a que ella cometió un "error" al nombrar a su hermana como responsable de un área de Alcaldía en el Ayuntamiento, designación que la ciudadanía "no entendió" y que, por eso, "la cesó y pidió perdón".

"Ya he pagado un alto precio político, y no les quepa duda que personal", ha dicho la regidora para opinar a continuación que es llamativo que grupos como el PP que tiene "imputaciones" en sus filas les dé "lecciones", para añadir que la diferencia entre el PSOE y el resto de formaciones es "la rectificación, frente a la soberbia y la hipocresía frente a la humildad".

DIMISIÓN

Una posición que no comparten el resto de grupos de la Corporación pues creen que "no basta con arrepentirse" ni tampoco con disculparse ya que, a día de hoy, la primera edil está, aseveran, "deslegitimada" para seguir en el puesto y que la única manera de asumir responsabilidades sería que dimitiese.

En este sentido, la portavoz del PP Mirina Cortés, que precisamente hoy ha anunciado que hoy iniciará las conversaciones para elaborar una moción de censura liderada por los 'populares', ha criticado que con su decisión la regidora está haciendo un "grave daño" a la ciudad.

"Resiste en su cargo aludiendo a una 'caza de brujas', pero son sus decisiones lo que ha provocado esta crisis, tiene usted secuestrada a esta ciudad", ha replicado.

Desde sus ya exsocios de Gobierno, Más Madrid Ganar Móstoles, han lanzado que ya no vale "únicamente" con pedir perdón, "al menos no cuando se gestiona con nepotismo y reincidencia", y han insistido en que asumir la responsabilidad en política "significa dimitir" y, con ello, "poner fin a esta crisis institucional" para recomponer el Gobierno "progresista plural y estable que se merece la ciudad".

Asimismo, la portavoz de MMGM, Susana García, ha destacado que Posse es la primera alcaldesa en la historia de Móstoles que será recordada por "convertir el Ayuntamiento en su agencia particular de colocación" e insisten en pedirle que "no invente conjuras, ni conspiraciones contra su persona", recordando que fue ella misma quien nombró a su hermana, y no el los demás.

También Podemos ha votado a favor de la reprobación, a pesar de continuar formando parte del Ejecutivo local, y ha explicado respecto a esta postura que su pacto no es con Noelia Posse sino con el PSOE que, hasta ahora, "no ha incumplido" el acuerdo programático firmado.

"Se puede compartir camino, pero ser crítico con las circunstancias que puedan perjudicar el viaje. Por eso, creemos que estar en el Gobierno no significa apoyar o estar de acuerdo", ha proclamado Mónica Monterreal, portavoz de la formación morada al recordar que su grupo sí han instado a la alcaldesa a dimitir.

Por tanto, ha asegurado que votan con la esperanza de poner fin a lo sucedido. "No nos parece bien, no lo vemos ético, ni presentable, a pesar de que sepamos que es legal", ha apuntado para dejar claro, no obstante, que "no van a regalar el pueblo a la derecha" y que el PSOE "tiene en su mano" el cambio de líder.

PUESTOS

Las dudas sobre ocho nombramientos de cargos de confianza, han sido las causantes de la reprobación desde que el 6 de septiembre se supiese que la primera edil había designado como coordinadora de Redes Sociales del Ayuntamiento a su hermana, puesto que acabó revocando.

Más tarde llegó el ascenso a su tío, que también renunció y hasta seis cargos de confianza más, que han sido puestos en duda en el último mes y medio.

Por ello, todos los grupos, menos los concejales de su partido, le han echado en cara la "creación de cargos exprofeso, la falta de titulaciones en algunos casos o de experiencia suficiente", además de "contratos opacos hechos con agosticidad".

Ciudadanos ha cifrado el coste de los nombramientos de la alcaldesa en un millón de euros. "Posse ha hecho que Móstoles pase de ser la capital del Sur, a la capital del enchufe", ha indicado su portavoz, José Antonio Luelmo.

Mientras, Israel López, de Vox, ha puesto sobre la mesa el hecho de que con sus acciones Posse ha conseguido que "salvo Pedro Sánchez", ya no cuente "con el apoyo de nadie" en sus filas.

Sin embargo, el portavoz del PSOE y secretario general de la formación local, Alex Martín, ha reiterado que la alcaldesa "ha asumido ya sus errores" y que la diferencia entre los socialistas y el resto de partidos es que es que "nosotros los enmendamos".

Martín ha pedido a todos los grupos que se miren al espejo y que vean de dónde vienen y que han hecho sus formaciones, tanto en Móstoles como en otras zonas, preguntándose quién tiene la potestad de "tirar la primera piedra".