Reyero convoca este jueves la primera reunión del Pacto sobre 'menas' en la Comunidad de Madrid

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Políticas Sociales, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, ha convocado para mañana jueves a las 10 horas en la sede de la Consejería la primera reunión del Pacto sobre menores extranjeros no acompañados (menas) que ha impulsado ante un nuevo repunte tras el verano en la llegada a Madrid de estos menores y abordar soluciones ante los problemas que generan en algunos barrios.

Así lo ha anunciado este tarde el consejero en una entrevista concedida a Europa Press. Han confirmado su presencia en la reunión representantes de todos los partidos políticos con representación en la Asamblea.

"Hace un año hubo un repunte de menores extranjeros no acompañados y hubo una saturación del sistema, sobre todo en el centro de Primera acogida de Hortaleza, diseñado para 40 plazas y ha llegado a tener hasta 200, lo que provocó una explosión del sistema y por eso se crearon nuevas plazas para darle salida a esta situación. Se creó un cuello de botella, creando problemas para chavales y su entorno. Esa situación en los últimos tiempos se ha reducido pero es una situación que cíclicamente pasa por los flujos migratorios", ha explicado.

Así las cosas, Reyero ha asegurado que tras el verano ha habido "otro repunte" en cuanto a llegadas de 'menas' a la región, lo que podría generar "una situación complicada" y por eso "hay que buscar soluciones sostenibles en el tiempo". Según ha detallado, la mayoría llegan de Marruecos pero en los centros hay chavales de 40 nacionalidades distintas. "Dentro del Pacto veremos qué necesidades hay", ha avanzado.

El titular regional de Asuntos Sociales ha indicado que se están abriendo centros de menores más pequeños, que son "más apropiados para gestionar su reinserción". "Los macrocentros no tienen mucho sentido salvo para la primera acogida", ha manifestado.

De hecho, ha indicado que dentro del acuerdo marco se ha puesto en marcha el centro de 'El Pinar', situado en la carretera de Colmenar Viejo, especializado en menores con problemas de conducta y adiciones, sobre todo al pegamento, que tiene un tratamiento distinto, ya que estos menores derivados por la autoridad judicial. Es parecido al antiguo centro de menores con problemas psicosociales de Picón del Jarama en Paracuellos. "En muchos casos estos chavales tienen problemas de idiomas y hay que trabajar en asuntos de multiculturalidad con ellos", ha añadido.

"TENEMOS QUE HUIR DE LA CRIMINALIZACIÓN"

Alberto Reyero ha destacado que se debe "huir de la criminalización" de cualquier colectivo, pero especialmente de los menores extranjeros. Ha reconocido que hay algunos con problemas de adiciones, un problema que puede llevarles a delinquir pero que en general no.

"Hay mucha tendencia a que cuando hay un centro en un sitio se achacan los problemas de la zona a estos menores y en muchos casos no es así. Hay que garantizar la convivencia con los vecinos y trabajar con ellos. Y que no ocurra un problema de saturación, añadiendo el trabajo con agentes de calle y el Ayuntamiento para que esa convivencia sea lo más pacífica posible", ha sostenido.

De hecho, el consejero ha explicado que la reunión de mañana del Pacto sobre menas tiene un carácter exploratorio para comunicar qué se puede hacer, al estilo del Pacto sobre la Cañada Real. "Tenemos que entender que es un problema concreto, en el que no hay soluciones fáciles, que no valen populismos de un signo u otro. Si lo usamos de manera partidista los que se van a ver perjudicados son los niños y vecinos. Hay que encontrar una solución a un problema de la sociedad occidental.", ha afirmado.

ARMONIZAR SOLUCIONES ENTRE LAS CC.AA.

Reyero ha avisado a los grupos políticos que "la única línea roja es la Convención de los Derechos el Niño de la ONU, que no permite las repatriaciones" de esos menores a sus países de origen. "Hay que consensuar medidas entre todos. La dificultad es que hay competencia de Extranjería que son del Gobierno central, por eso es importante que todas comunidades vayan de la mano y el Estado ha de hacer su trabajo", ha apostillado.

En ese sentido, el consejero ha apostado por armonizar soluciones entre todas las comunidades para que no ocurran casos como los del años pasado, cuando Andalucía recibió 24 millones de euros para acoger a menas y Madrid solo 1.500 euros.

"El PP dicen que así quisieron castigar a la Comunidad y beneficiar a Andalucía antes de las elecciones autonómicas. Y el PSOE lo achacaba a que el sistema de registro no era el adecuado. A mí eso me da igual esa polémica. En Madrid tenemos un problema, que es que se ha incrementado la llegada de menas, al igual que ocurre en Andalucía, Cataluña o País Vasco, y no nos podemos echar la pelota unos a otros", ha concluido.