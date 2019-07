9 de julio de 2019

Rollán estaría "encantado" de ser de nuevo consejero y dice que gracias a Vox se quitaría "el estigma de Pedro el Breve"

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha asegurado este martes que estaría "encantado" de formar parte de un Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso, pero que si no le llaman para ningún cargo no le pedirá explicaciones.

"Cuando acepté la invitación de Cristina Cifuentes para formar parte del Gobierno no le pedí explicaciones. Si Ayuso lo ve conveniente, yo estaría encantado; y si no también estaría encantado. Nunca he pedido explicaciones a quien me ha propuesto para algo y no estoy legitimado para pedir explicaciones si ella decide rodearse de otras personas", ha dicho en el turno de preguntas de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Sobre el tiempo que calcula que le queda como presidente en funciones, Rollán ha respondido entre risas que al final se va a quitar "el estigma de 'Pedro el Breve'. "Vox están siendo los mejores aliados en este sentido", ha añadido irónicamente.

Bromas aparte, el titular en funciones del Ejecutivo autonómico prefiere que se constituya un Gobierno cuanto antes. "Si Vox prefiere votar con la izquierda serán ellos y solo ellos los que tendrán que dar las oportunas explicaciones porque estoy convencido que no hay un solo votante de Vox que le agrade que a esa formación política tenga el mismo sentido de voto que la izquierda", ha apostillado.