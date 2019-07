17 de julio de 2019

Rollán respeta la suspensión de la moratoria de Madrid Central pero insiste que Carmena hizo un "ensayo ideológico"

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad de Madrid en funciones, Pedro Rollán, ha asegurado que el PP acata la sentencia que decreta la suspensión a la moratoria de multas de Madrid Central aunque ha dicho que eso no puede servir para "dar la espalda" a que la medida diseñada por la exalcaldesa Manuela Carmena no era un proyecto de movilidad sino un "ensayo ideológico".

Así lo ha detallado a los medios de comunicación tras supervisar las obras de renovación de red y de adecuación de galería de distribución de agua potable que lleva a cabo Canal de Isabel II en la zona del Paseo de la Castellana y en referencia a las dos resoluciones judiciales que suspenden dicha moratoria.

El presidente regional ha dicho que acatan las decisiones judiciales pero no pueden "dar la espalda" a que Madrid Central "no fue tanto un proyecto de movilidad, un proyecto de mejora de la calidad del aire sino que realmente un ensayo ideológico" para "expulsar" a los madrileños del centro sin que se hicieran infraestructuras y alternativas de movilidad.

"Como he dicho en otras ocasiones Madrid Central quizás sí pero así no", ha apostillado Rollán, quien ha añadido que "no pueden seguir accediendo por todos los rincones de Madrid los vehículos" pero para ello se tiene que "facilitar" una oferta específica de transportes, como así lo hizo la Comunidad de Madrid aunque la previsión del anterior Consistorio era "manifiestamente mejorable".

Finalmente ha dicho que la calidad del aire es una "seña de identidad" del PP como ha demostrado con la ampliación de la red de Metro y las políticas de transporte público y que ahora corresponde al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, diseñar una "hoja de ruta para ver que se puede mejorar en Madrid Central".