30 de agosto de 2019

Rozalén e Ismael Serrano arroparán a Luis y Pedro Pastor en la concentración por cancelación de su concierto en Aravaca

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ismael Serrano, Rozalén o Los Fesser serán algunos de los artistas que arroparán a Luis y Pedro Pastor en la concentración en su apoyo por la cancelación del concierto previsto el 8 de septiembre en el marco de las Fiestas de Aravaca, pero que fue cancelado por la Junta de Distrito.

Pedro Pastor ha compartido el cartel promocional de la concentración a través de sus redes sociales junto al texto "Si prohíben un concierto tendrán un festival. Justicia poética". Este evento tendrá lugar el 8 de septiembre, el mismo día en el que hubiesen actuado si no hubiesen cancelado su actuación.

También actuarán Lourdes Guerra, Alpargata, Alfonso Gardi, Duende Joseles, Juan Carlos Mestre, La Mare, Luciérnagas, Luis Ramiro, Manuel Gerena y Ombligo. A la cantante Rozalén también le cancelaron un concierto, en este caso el Ayuntamiento de Oviedo; mientras que Serrano mostró su apoyo a los Pastor en varias ocasiones a través de sus redes sociales.

La asociación vecinal Osa Mayor de Aravaca y la asociación cultural deportiva Rosa Luxemburgo de Aravaca convocaron una concentración el 8 de septiembre en apoyo a Luis y Pedro Pastor ante el "desprecio" de la Junta del Distrito de Moncloa-Aravaca tras anular su concierto en las fiestas del barrio.

"Llevamos dos semanas intentando, de manera pública y privada, que la Junta Municipal del Distrito rectifique. No solo no lo han hecho sino que, pese a la polémica, han insistido en el error buscando un segundo sustituto tras la renuncia del grupo al que habían llamado para sustituir. Lo entendemos como un nuevo desprecio a lo acordado en la comisión de fiestas y una muestra inequívoca de que se trata de un veto ideológico: quieren cualquier grupo que no sean los Pastor", han indicado en un mensaje en redes sociales.

El Ayuntamiento de Móstoles confirmó al cantautor para actuar en las fiestas patronales de septiembre, declaradas Bien de Interés Turístico Regional, que comparte cartel junto a otros artistas como Ana Belén o Camela.

LA POLÉMICA

La cancelación del concierto de Luis y Pedro Pastor generó reacciones contra la "censura". La primera, de los propios afectados, llegando a aseverar Luis que la anulación de su concierto se debí a los "cachorros de Aznar". Habló asimismo de "una censura invisible, económica, en la televisión pública", y defendió que su hijo "vive de su trabajo".

Además, el cantautor recordó que "a partir del 'No a la Guerra', los ayuntamientos del PP" dejaron de contratarle. Además, se han comenzado a recoger firmas en la plataforma Change.org en contra de la censura y se pide además que cada usuario que rubrique lo expuesto en la petición traslade una reclamación al Consistorio de la capital.

Al conocerse la cancelación del concierto de los Pastor, fuentes municipales informaron de que padre e hijo serían sustituidos por 'Los Fesser', dado que iban dirigidos a "un público más generalista", y circunscribían la cancelación a "otros criterios artísticos" de la nueva Junta de Moncloa-Aravaca, presidida por Loreto Sordo (PP), así como a la forma en que se desarrolló la contratación.

Sin embargo, el grupo anunciado para amenizar las fiestas habló con Pedro Pastor para que les transmitiera lo ocurrido y consideran que es "injusto", por lo que "en solidaridad con él y con la música", han decidido no tocar.