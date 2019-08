29 de agosto de 2019

Taylor Swift tendrá su escultura en el Museo de Cera de Madrid

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La escultura de Taylor Swift, la reina del pop juvenil, es una de las nuevas incorporaciones de la próxima temporada del Museo de Cera de Madrid, ha informado el museo en un comunicado.

La cantante y actriz estadounidense ha obtenido tres galardones en los Premios MTV de videoclips, consiguiendo el mayor éxito con el suyo titulado 'You Need To Calm Down' galardonado como el vídeo del año.

Swift, que acaba de editar su último álbum 'Lover', será una de las próximas figuras en el Museo de Cera madrileño que ultima ya la figura de la artista.