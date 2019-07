10 de julio de 2019

The Cure, The National, Vampire Weekend, The Chemical Brothers y Vetusta Morla, en el cartel del Mad Cool 2019

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

The Cure, The National, The 1975, Vampire Weekend, Vetusta Morla, Bon Iver, The Smashing Pumkins, The Chemical Brothers, Prop Hets of rage, Tash Sultana y Robyn son algunos de los artistas internacionales que actuarán en la cuarta edición del festival Mad Cool.

Situado en Valdebebas-Ifema, el Espacio Mad Cool celebrará los conciertos del 11 al 13 de julio, "convirtiendo a Madrid en un referente musical mundial", ha subrayado el Ayuntamiento de Madrid en una nota de prensa.

El Área de Cultura, Turismo y Deporte que dirige Andrea Levy y Madrid Destino, vuelve a patrocinar este año Mad Cool "por tratarse de uno de los festivales más completos e importantes del panorama musical y por haberse convertido en un foco de atracción de visitantes hacia la ciudad de Madrid".

Uno de sus escenarios principales se ha bautizado como 'Madrid te abraza', en referencia al icono turístico de la ciudad implantado hace unos años. Además, el Ayuntamiento contará con un estand propio con informadores turísticos. La Comunidad de Madrid también contará con su escenario propio.

"La presencia de la ciudad de Madrid y de su marca dentro del festival permitirá la difusión de la imagen de Madrid como destino internacional de grandes conciertos, a través de los canales de Mad Cool, al tiempo que tanto las pantallas del festival como otros de sus canales difundirán material audiovisual de la ciudad de Madrid", ha señalado el Consistorio.

Además, todos los asistentes al festival y usuarios de la app de Mad Cool podrán conocer lo más destacado de la completa agenda cultural de la ciudad y los contenidos de interés para quienes quieran disfrutar y aprovechar su estancia en una de las ciudades con más atractivos turísticos de Europa.

Este año se ha mejorado el firme de acceso, hall y zonas de tránsito del recinto para hacer más cómodo el paso de los espectadores y se ha trabajado intensamente en el Plan de Movilidad, en coordinación con el Ayuntamiento de Madrid y el Consorcio de Transportes que tendrá un horario especial de 0:00 a 6:00 horas.

WELCOME PARTY

La gran estrella de la Welcome Party de hoy miércoles será Rosalía, acompañada por otra quincena de artistas como Bring Me The Horizon, Lykke Li, The Cat Empire y Don Broco, entre otros. La novedad de 2019 es que tendrá lugar en el propio recinto de Ifema. Será el comienzo de una programación con directos que ofrecen una experiencia musical única.

Mad Cool congregó en 2018 un total de 240.000 asistentes, un 134 por ciento más que en la primera edición celebrada en 2016. El impacto económico en la ciudad de Madrid fue de 64,6 millones de euros y generó 5.126 empleos, un 157 por ciento más que en 2016. El número de periodistas acreditados ascendió a 425, de los que casi un centenar -98- eran internacionales y procedían de 21 países. Sin embargo, este año se esperan menos asistentes.