19 de agosto de 2019

UGT echa en falta en el discurso de Ayuso que no hablara más de empleo, mujer, jóvenes, industria y violencia de género

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, ha afirmado este lunes que ha echado en falta en el discurso de toma de posesión de la nueva presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que ha calificado de "correcto", que no hablara más de empleo, jóvenes, mujer, industria o violencia de género.

"Entiendo que todo no se puede meter, pero en un discurso de investidura hubiera tenido que ser sido posible. Estamos en la comunidad más rica de España pero la más desigual. Por tanto, es oportuno hablar de los más de 250.000 niños en exclusión social, del 40 por ciento de los jóvenes en paro, de que la I+D+i hay que subirla. Hay que basarse más en esto, en la industria y no solo basarnos en el turismo. También hay que mejorar la brecha saliarial en la mujer. No he oído hablar de todo ello y espero que las buenas intenciones sean así", ha manifestado en la Real Casa de Correos.

El líder regional de UGT ha señalado que ha felicitado a Ayuso y le ha deseado suerte y que ella le ha respondido que desea reunirse "rápidamente" con los sindicatos. Por eso, Reillo espera que a partir de septiembre hablen con el nuevo Gobierno regional de la renovación de la Estrategia de Madrid por el Empleo, del desarrollo del ya firmado Plan de Industrial y del Plan de Riesgos Laborales.

"El diálogo que empezó con el Gobierno de Cristina Cifuentes hay que seguir ejerciéndolo. No sabemos cómo va a ser el gobierno de coalición, con consejeros de PP y Cs y con tres consejerías más. No sabemos el rédito que ha pedido Vox. Y como no lo sabemos, vamos a estar pendientes para ver qué que pasa y no vamos a estar por la labor que se reduzcan derechos en violencia de género, LGTBI o en Memoria Histórica. Vamos a estar vigilantes y vamos a negociar para ver si seguimos en la tónica de diálogo social que habíamos establecido con Cifuentes", ha avisado.