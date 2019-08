Unidas Podemos teme que Cs diga que la comisión de investigación sobre Avalmadrid es "jurídicamente inviable"

450542.1.644.368.20190830123510

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Jacinto Morano, ha afirmado esta mañana que teme que Ciudadanos argumente en la Mesa del Parlamento regional que la petición de comisión de investigación sobre Avalmadrid que presentarán la semana pasada junto a PSOE y Más Madrid es "jurídicamente inviable" para no investigar este asunto, aunque espera que no sea así.

Así ha respondido a los periodistas en los pasillos de la Asamblea minutos después de que el portavoz de Cs, César Zafra, haya anunciado que darán el visto bueno a dicha comisión si es la iniciativa es "rigurosa, seria y sobre todo jurídicamente posible". "Las comisiones de investigación pueden realizarse. Ya tuvimos varias en la anterior legislatura y sería exactamente lo mismo", ha recordado Morano.

También ha calificado de "torpe" la idea de Ciudadanos de "desvincularse" de Avalmadrid. "La Comunidad de Madrid necesita es una entidad para financiar a las pymes y la iniciativa económica para crear empleo y lo que no necesita es que sea utilizada por el Gobierno para sus intereses particulares. Si Cs quiere desvincularse de la corrupción no se tiene que desvincular de Avalmadrid, sino del PP. Pero no le gusta desvincularse del PP porque les gustan más los sillones que la regeneración", ha apostillado.

El diputado de Unidas Podemos ha detallado que la comisión que solicitarán la próxima semana conjuntamente con los otros partidos de izquierdas no busca solo busca investigar lo relacionado con los préstamos vinculados a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "sino todo lo relacionado con la gestión de los últimos años".

Morano ha recordado que su Grupo ya pidió un Pleno Monográfico sobre Avalmadrid, que no ve incompatible con la solicitud ahora de una comisión de investigación.

"El Pleno no da mecanismos para investigar profundamente, pero sí para que Ayuso dé explicaciones allí. La comisión tiene más recorrido y calado y esperamos que las tres derechas no utilicen en la Mesa de la Asamblea la mayoría que obtuvieron no representando la proporcionalidad para tumbarla", ha zanjado.