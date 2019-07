12 de julio de 2019

Villacís cree que “no se levantarán de negociar hasta tener un gobierno” regional “estable, liberal y de centro"

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, cree que "no se levantarán de negociar hasta tener un gobierno" en la Comunidad "estable, liberal, sensato y de centro" lo antes posible.

Tras reunirse con el Foro de Empresas, la edil de Cs ha asegurado de que tiene plena confianza en que en la Asamblea habrá gobierno y que cree esto basándose en su experiencia en la negociación en el Ayuntamiento.

"El último día decidimos que no salíamos de esa mesa sin un acuerdo y creo que acabará pasando eso, que no se levantarán de negociar hasta que no tengan un acuerdo", ha declarado a la prensa. Reclama "una Comunidad fiable con la que empezar a trabajar lo antes posible para temas tan importante como la contaminación".