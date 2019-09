4 de septiembre de 2019

Villacís defiende el apoyo de Cs a la comisión sobre Avalmadrid, con la que "gana todo el mundo, PP también"

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha defendido este miércoles el apoyo de Ciudadanos a la comisión sobre las posibles irregularidades de Avalmadrid, propuesta por la oposición, pues con ella "gana todo el mundo, PP también". "La noticia sería que Cs no hubiera apoyado al comisión de investigación", ha apostillado a continuación.

Una vez ha concluido el homenaje a los bomberos fallecidos en el incendio de Almacenes Arias en 1987, Villacís ha recalcado que la formación naranja ha ido "apoyando comisiones de investigación si estaban bien armadas".

Ha precisado además que "no se trata de perseguir a nadie", sino de "arrojar claridad, transparencia". "Es una comisión de investigación que no ha empezado y no sabemos el desarrollo y a evolución", ha señalado.

En esta misma línea ha reiterado que lo considera algo "absolutamente normal", que ya han tenido "muchas comisiones de investigación", y que "forma parte de la normalidad parlamentaria". "No le atribuiría más importancia", ha lanzado.

Además, ha comparado esta manera de actuar con el PSOE durante la Alcaldía de Manuela Carmena, pues mientras que "PP hizo dimitir a altos cargos imputados, Ahora Madrid no lo hizo con ni uno solo de los cuatro que tuvo imputados, y el PSOE no movió un solo dedo".

Siguiendo la misma tónica del regidor madrileño, Villacís ha asegurado que en el gobierno municipal se trabaja "con lealtad", ya que "Madrid está por encima de los partidos políticos".

"Las diferencias son buenas porque te permiten representar a más madrileños todavía, porque así se amplía el espectro. No sé si somos un ejemplo, pero hemos empezado a trabajar antes, y ese es el futuro que espera en la Comunidad, trabajar conjuntamente por todos", ha concluido.