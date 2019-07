17 de julio de 2019

Villacís niega que la suspensión de la moratoria de multas de Madrid Central sea un "varapalo judicial"

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha negado que la suspensión de la moratoria de multas de Madrid sea un "varapalo judicial" y ha recalcado que el actual equipo de Gobierno municipal "no va a revertir la medida" sino "mejorarla mucho más", si bien ha admitido que han podido cometer errores de comunicación.

En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Villacís ha señalado que las medidas cautelares, como las acordadas por dos juzgados sobre la moratoria de multas, son una "dinámica de funcionamiento normal de la justicia".

También ha recordado la vicealcaldesa que el PP durante la campaña electoral tenía un planteamiento, que aludía a la reversión, y Ciudadanos otro, que era mejorar Madrid Central.

Al final, y en el marco del pacto para la gobernabilidad en la ciudad de Madrid, se logró un acuerdo que fue publicado de forma "transparente" y que en ningún lugar recoge la "reversión" sino "poner los medios para la mejora de Madrid Central".

En este sentido, Villacís ha asegurado que la moratoria de multas de Madrid Central era una medida "exclusivamente temporal" hasta que se lograra mejoras efectivas en esta zona de bajas emisiones, para lo cual se han abierto ya negociaciones con todos los agentes implicados.

En esta línea, ha explicado que el Consistorio no puede avanzar cuáles serán esas mejoras porque esa negociación aún no ha concluido y que hay colectivos con intereses contrapuestos, por lo que el Ayuntamiento tendrá que hacer una labor de conciliación de los diversos intereses.

Villacís también ha encuadrado dentro de la normalidad que se denuncie en los tribunales aspectos que generan controversia y ha dicho que a ella le tranquiliza que "las cosas estén en manos de la justicia", porque confía en la labor de esta administración.

La vicealcaldesa ha insistido en que no van a revertir Madrid Central pero entienden que el diseño que dejó la exalcaldesa Manuela Carmena no es efectivo en la lucha contra la contaminación y era "poco ambicioso" porque se requieren también medidas en el resto de distritos.

Además, ha rememorado que cuando Carmena accedió al cargo también se la llevó a los tribunales por diversos aspectos, entre los que ha citado precisamente Madrid Central.

"No puede haber mejoras si no ha concluido la negociación", ha reiterado Villacís para indicar que el Consistorio simplemente está estudiando los autos que suspenden la moratoria de multas para decidir si recurre o no las resoluciones.